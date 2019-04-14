Кресты и концерты 1 Ольга Майорова

14.04.2019, 9:56

ФОто: svaboda.org

Если вместо протестов поют и танцуют, значит власти считают, что могут сносить кресты.

Опять снесли кресты.

Что еще должно произойти, чтобы перестали люди искать себе оправдание в концертах в День Воли, «оппозиционных депутатах», идеологии «мирных перемен» и отчетах НГО-шников о 20% процентах населения Беларуси, якобы являющихся волонтерами?

Что еще должно произойти, чтобы для всех стала очевидной неэффективность этого? Чтобы наконец-то люди задались вопросами:

Кому выгодны все эти «мирные перемены» и замена протеста праздниками?

Почему именно этих людей допустили в «парламент»?

Каковы реальные результаты их «работы»?

Выгодны ли изменения существующей ситуации тем, кто реально на власть не претендует?

Кто действительно является оппозицией в наших условиях?

2017 — людей избили на площади Якуба Коласа.

2018 — все танцевали и пели на концерте около Оперного, несколько десятков людей вышли на протест.

2019 — пели и танцевали уже на двух концертах, на протест не вышел никто.

Значит уже можно сносить кресты. Они и сносят.

Ольга Майорова, «Фейсбук»