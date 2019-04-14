Кресты и концерты

Кресты и концерты1
- Ольга Майорова
- 14.04.2019, 9:56
Если вместо протестов поют и танцуют, значит власти считают, что могут сносить кресты.
Опять снесли кресты.
Что еще должно произойти, чтобы перестали люди искать себе оправдание в концертах в День Воли, «оппозиционных депутатах», идеологии «мирных перемен» и отчетах НГО-шников о 20% процентах населения Беларуси, якобы являющихся волонтерами?
Что еще должно произойти, чтобы для всех стала очевидной неэффективность этого? Чтобы наконец-то люди задались вопросами:
Кому выгодны все эти «мирные перемены» и замена протеста праздниками?
Почему именно этих людей допустили в «парламент»?
Каковы реальные результаты их «работы»?
Выгодны ли изменения существующей ситуации тем, кто реально на власть не претендует?
Кто действительно является оппозицией в наших условиях?
2017 — людей избили на площади Якуба Коласа.
2018 — все танцевали и пели на концерте около Оперного, несколько десятков людей вышли на протест.
2019 — пели и танцевали уже на двух концертах, на протест не вышел никто.
Значит уже можно сносить кресты. Они и сносят.
Ольга Майорова, «Фейсбук»