В Бресте прошли митинг и шествие против аккумуляторного завода: онлайн-трансляция 26 14.04.2019, 12:50

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Фото: Telegram-канал «Баста»

В акции приняли участие более 500 человек.

В полдень 14 апреля на площади Ленина в Бресте началось традиционное кормление голубей в знак протеста против аккумуляторного завода, которое через полчаса переросло в митинг, сообщает «Брестская газета».

Сайт Charter97.org провел текстовую онлайн-трансляцию акции:

14.00

Акция, ставшая самой массовой в Бресте после маршей нетунеядцев 2017 года, завершилась.

13.33

У властей сдают нервы. Снова попытки задержания участников марша. Брестчане отбивают еще двух активистов от омоновцев.

13.31

Перед собравшимися выступил житель Бреста Александр Абляк. Он рассказал о новом сносе крестов в Куропатах под Минском. Позже ОМОН забрал Алеся Абляка и еще двоих человек.

13:30

Уже задержаны Александр Кабанов и Дмитрий Бекалюк. Пока неизвестна судьба Татьяны Фесиковой и Ирины Селицкой, которые были вызваны в РУВД накануне акции.

13.00

Сегодняшняя акция - самая массовая в Бресте со времен «тунеядских» протестов. Около 500 участников.

Фото: Telegram-канал «Баста»

12.20

Началось шествие от площади Ленина. Громко скандируют лозунги «Свободу» и «Нет заводу!». Сотрудники ГАИ пытаются помешать движению колонны.

Фото: Telegram-канал «Баста»

12.17

Людей отбивают от милиции. Активисты держатся за руки, чтобы не дать себя задержать.

Фото: Telegram-канал «Баста»

12.10

У многих в руках желтые шарики - символ протеста против аккумуляторного завода. Уже более 200 участников.

12.05

Власти согнали на площадь Ленина в Бресте сотни лукомольцев. Многие из них открыто выражают симпатии участникам акции протеста против аккумуляторного завода. Омоновцы попытались задержать нескольких активистов, их удалось отбить. Люди прибывают на площадь, сообщает телеграм-канал «Баста».

Фото: Telegram-канал «Баста»

12.00

Еще до его начала милиция увела с площади блогера Александра Кабанова.

Напомним, перед выходными в Бресте задержали и до суда отправили в ИВС 10 противников завода, в том числе одного из лидеров инициативной группы Демьяна Лепесевича и мать двоих детей Екатерину Басаргину.

По предварительной информации, их взяли за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 23.34 КоАП). Скорее всего, речь идет о шествии по улице Советской 7 апреля, во время которого люди скандировали лозунги против завода.

Ожидается, что 15 апреля задержанных будут судить.

Кроме того, сегодня по повесткам пошли в милицию активистки Ирина Силицкая (Ленинский РОВД) и Татьяна Фесикова (в Брестский райотдел и Ленинский РОВД). Пока неизвестно, чем закончились их визиты.

Больше года в Бресте и районе длится протест местных жителей против появления аккумуляторного завода рядом с городом. По их мнению, предприятие строится с нарушениями и будет вредным для экологии и здоровья людей. Начиная с 4 марта прошлого года на площади Ленина в Бресте противники строительства завода кормят голубей и тем самым выражают свой протест.