Пресс-секретарь Белорусской православной церкви: Участникам «наведения порядка» в Куропатах нужно покаяться 13 14.04.2019, 20:21

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Сергей Лепин

Кресты во время так называемого субботника были вырваны, а на их месте посадили деревья.

Пресс-секретарь Белорусской православной церкви Сергей Лепин прокомментировал «Белсату» очередные «благоустройства» Куропат, в результате которых демонтировали металлические кресты возле мемориала. Работы здесь проводили 13 апреля представители БРСМ, профсоюза, ветеранских и других организаций.

«Я думал, что уже всё, но нет… Благоустройство Куропат продолжается. Сегодня снесли еще 60 крестов – на этот раз металлических – которые были установлены в 2017 году на деньги, собранные общественной дирекцией Народного мемориала «Куропаты» через краудфандинг», – говорит Сергей Лепин.

Кресты во время так называемого субботника были демонтированы, а на их месте посадили деревья, также с разных сторон установили калитки.

«Я не уполномочен делать какие-то обобщения и решать за всех, но, все же, если среди участников этого наведения порядков есть православные, то им, как мне кажется, стоит посоветоваться со своими духовниками на предмет нужно или не нужно каяться в таком вот проявлении чистолюбия», – заключает Сергей Лепин.

Напомним, партия «Народная Грамада», входящая в Белорусский Национальный Конгресс, призвала к новому молебну «Избавь нас от лукавого» 15 апреля в 18.00 возле администрации Лукашенко (Минск, улица Карла Маркса, 38).

4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

По призыву одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича в центре Минска состоялся молебен, в которой приняли участия около 1000 человек.

Призыв поддержал сопредседатель БХД Павел Северинец.

12 апреля власти снова снесли 50 крестов по периметру Куропат.