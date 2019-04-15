Священник Леонид Акалович: Это настоящий вандализм и святотатство 8 15.04.2019, 13:10

4,377

Леонид Акалович

Фото: novychas.by

Чем им кресты помешали?

4 апреля власти уничтожили около 100 крестов, которые были установлены по периметру народного мемориала в Куропатах, а в субботу, 13 апреля, еще 50.

Действия властей сайт Charter97.org попросил прокомментировать священника Белорусской автокефальной православной церкви Леонида Акаловича:

- Я от Белорусской автокефальной православной церкви сделал заявление еще 4 апреля. В нем я назвал действия властей смертным грехом. Когда же в субботу случился второй вандализм в Куропатах, то я отправил нашему Владыке заявления в Канаду.

Я и отец Викентий, наши верующие принимали участие в молебнах, ходили молиться в Куропаты и защищали урочище.

Сегодня собираемся идти на новый мобелен в 18.00 у администрации Лукашенко (ул. Карла Маркса, 38 — прим. Charter97.org).

Мы поддерживаем протесты, которые высказали все другие конфессии, возмущенные действиями в Куропатах по указке правителя. От этого «православного атеиста» все и пошло. Произошедшее - самый настоящий вандализм, святотатство, глумление над символами христианства. И это все происходит накануне Пасхи. Можно сказать, что администрация во главе с Лукашенко и исполнителями испортила всех христианам Пасху.

Он опозорил фактически всех верующих. На нем большой грех, как и на исполнителях его приказов.

Я собираюсь протестовать и вероятно мы организуем крестный ход. Планируем обойти весь народный мемориал в Куропатах.

Все возмущены действиями властей. Например, посольство Польши заявило свое возмущение. То есть, протест принял уже международный характер. Мемориал в Куропатах вообще имеет международное значение. Там похоронены и расстреляны не только белорусы, но и россияне, поляки, евреи. Невинные жертвы сталинского режима.

Я даже не представляю, к чему это приведет. К какому скандалу. Удивительно, что власти не отступают от своего. Уже сколько раз глава Католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич высказывался по поводу Куропат, но реакции нет. Что за сатанизм засел в головах у государственных чиновников? Это большой смертельный грех и они хотят, наверное, своей преждевременной смерти.

- Вы сказали, что сегодня будете участвовать в молебне. Почему, на ваш взгляд, это важно?

- Христос на кресте взял за нас все грехи. Умер за нас, а в Куропатах этот символ христианства разрушают.

Как можно быть такими двуличными? Ходить в церковь, ставить свечи и в это же время уничтожать кресты.

Не там вы «наводите порядок». Чем кресты вам помешали? Я не понимаю, что происходит с этой властью...

Хочу обратиться к белорусам и сказать, что нам нужно молиться. Бог услышит и наконец-то образумит этих антихристов. Они должны понять, что пошли против всего святого для христиан.

Нужно молиться, чтобы Господь образумил их. Ломание крестов — это ломание судеб людей. Это какая-то античеловеческая политика. «Гарант стабильности» превратился в разрушителя.

Каждый человек может согрешить, но тогда нужно покаяться, пойти в церковь.

Очевидно, что минский лесхоз должен вернуть кресты в Куропаты.

Напомним, партия «Народная Грамада», входящая в Белорусский Национальный Конгресс, призвала к новому молебну «Избавь нас от лукавого» 15 апреля в 18.00 возле администрации Лукашенко (Минск, улица Карла Маркса, 38).

4 апреля власти снесли около 100 крестов по периметру Куропат.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

По призыву одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича в центре Минска 7 апреля состоялся молебен, в котором приняли участия около 1000 человек.

В субботу, 12 апреля, власти снова снесли 50 крестов по периметру Куропат.