В Минске прошел молебен за избавление Беларуси от лукавого (Видео, онлайн)7
- 15.04.2019, 18:10
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Минчане вышли к администрации Лукашенко.
Молебен в защиту страны и веры прошел в Минске вечером 15 апреля.
К новому молебну «Избавь нас от лукавого» возле администрации Лукашенко по адресу Карла Маркса, 38 призвала партия «Народная Грамада», входящая в Белорусский Национальный Конгресс.
4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат – места расстрела жертв сталинских репрессий. Было снесено и вывезено около 100 крестов.
12 апреля власти уничтожили еще 50 крестов в Куропатах.
Сайт Charter97.org вел онлайн-репортаж с акции. Видео - Белсат.
18:45 Молебен закончился. Его участники расходятся. Мы прекращаем онлайн.
18:39 Стало известно, что арестован координатор гражданской кампании “Европейская Беларусь” Евгений Афнагель.
18:38 К участникам молебна подошел сотрудник милиции и заявил, что "акция несанкционированная”.
18:37 Валентин Трокский сообщил, что активист партии “Народная Грамада” Сергей Спариш, который был из организаторов акции, вероятно, задержан. К нему домой сегодня приходили милиционеры.
18:35 Нина Багинская заявила, что акция носила символический характер, чтобы остановить беспредел в Куропатах. По ее словам, людей, возмущенных происходящим в урочище “крестоломом”, гораздо больше.
18:30 Участники молебна поют гимн “Магутны Божа”. Сотрудники милиции в штатском снимают их на видео.
18:28 Люди молятся за души людей, расстрелянных в Куропатах, за сохранение памяти, за "избавление Беларуси от лукавого".
18:26 Участники молебна взялись за руки и подняли бело-красно-белый флаг. Началась молитва.
18:25 Нина Багинская развернула белорусский национальный бело-красно-белый флаг.
18:23 Минчанка Светлана пришла на молебен вместе с сыном. “Я впервые вышла, просто больше терпеть нельзя”, - сказала женщина.
18:21 Один из участников молебна по имени Андрей пришел с деревянным крестом. “Наши власти – преемники сталинской власти, преемники НКВД, кресты в Куропатах не дают им покоя, снятся им”. - говорит активист.
18:19 Участники молебна выражают протест арестам лидеров оппозиции Николая Статкевича, Павла Северинца и Максима Винярского и требуют их освобождения.
18:18 “Власти сознательно уводят людей за кольцевую дорогу, там им проще разобраться с активистами. Я считаю, что акции нужно проводить только в центре. Назрели перемены. Надо что-то делать”, - сказал активист БНК Валентин Трокский.
18:15 К администрации Лукашенко подходят новые люди.
18:12 Нина Багинская призывает власти признать расстрелы людей в Куропатах геноцидом, а не разрушать кресты в урочище. “Антинародная, антихристианская власть должна уйти”, - говорит женщина.
18:10 К администрации Лукашенко одними из первых пришли активисты Нина Багинская и Валентин Трокский. Нина Багинская вышла с плакатом “Свободу народу”.