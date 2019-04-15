В Минске прошел молебен за избавление Беларуси от лукавого (Видео, онлайн) 7 15.04.2019, 18:10

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Фото: «Радыё Свабода»

Минчане вышли к администрации Лукашенко.

Молебен в защиту страны и веры прошел в Минске вечером 15 апреля.

К новому молебну «Избавь нас от лукавого» возле администрации Лукашенко по адресу Карла Маркса, 38 призвала партия «Народная Грамада», входящая в Белорусский Национальный Конгресс.

4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат – места расстрела жертв сталинских репрессий. Было снесено и вывезено около 100 крестов.

12 апреля власти уничтожили еще 50 крестов в Куропатах.

Сайт Charter97.org вел онлайн-репортаж с акции. Видео - Белсат.

18:45 Молебен закончился. Его участники расходятся. Мы прекращаем онлайн.

18:39 Стало известно, что арестован координатор гражданской кампании “Европейская Беларусь” Евгений Афнагель.

18:38 К участникам молебна подошел сотрудник милиции и заявил, что "акция несанкционированная”.

18:37 Валентин Трокский сообщил, что активист партии “Народная Грамада” Сергей Спариш, который был из организаторов акции, вероятно, задержан. К нему домой сегодня приходили милиционеры.

18:35 Нина Багинская заявила, что акция носила символический характер, чтобы остановить беспредел в Куропатах. По ее словам, людей, возмущенных происходящим в урочище “крестоломом”, гораздо больше.

18:30 Участники молебна поют гимн “Магутны Божа”. Сотрудники милиции в штатском снимают их на видео.

18:28 Люди молятся за души людей, расстрелянных в Куропатах, за сохранение памяти, за "избавление Беларуси от лукавого".

Фото: «Радыё Свабода»

18:26 Участники молебна взялись за руки и подняли бело-красно-белый флаг. Началась молитва.

18:25 Нина Багинская развернула белорусский национальный бело-красно-белый флаг.

18:23 Минчанка Светлана пришла на молебен вместе с сыном. “Я впервые вышла, просто больше терпеть нельзя”, - сказала женщина.

18:21 Один из участников молебна по имени Андрей пришел с деревянным крестом. “Наши власти – преемники сталинской власти, преемники НКВД, кресты в Куропатах не дают им покоя, снятся им”. - говорит активист.

18:19 Участники молебна выражают протест арестам лидеров оппозиции Николая Статкевича, Павла Северинца и Максима Винярского и требуют их освобождения.

18:18 “Власти сознательно уводят людей за кольцевую дорогу, там им проще разобраться с активистами. Я считаю, что акции нужно проводить только в центре. Назрели перемены. Надо что-то делать”, - сказал активист БНК Валентин Трокский.

18:15 К администрации Лукашенко подходят новые люди.

18:12 Нина Багинская призывает власти признать расстрелы людей в Куропатах геноцидом, а не разрушать кресты в урочище. “Антинародная, антихристианская власть должна уйти”, - говорит женщина.

18:10 К администрации Лукашенко одними из первых пришли активисты Нина Багинская и Валентин Трокский. Нина Багинская вышла с плакатом “Свободу народу”.