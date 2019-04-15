В Минске арестован координатор «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель

В Минске арестован координатор «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель1
- 15.04.2019, 18:44
Политика задержали накануне молебна у администрации Лукашенко.
Стало известно, что арестован координатор гражданской кампании “Европейская Беларусь” Евгений Афнагель.
Политика арестовали накануне молебна за избавление Беларуси от лукавого, который прошел сегодня в Минске.
К новому молебну «Избавь нас от лукавого» возле администрации Лукашенко по адресу Карла Маркса, 38 призвала партия «Народная Грамада», входящая в Белорусский Национальный Конгресс.
4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат – места расстрела жертв сталинских репрессий. Было снесено и вывезено около 100 крестов.
12 апреля власти уничтожили еще 50 крестов в Куропатах.