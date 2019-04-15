В Минске арестован координатор «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель 1 15.04.2019, 18:44

Евгений Афнагель

Политика задержали накануне молебна у администрации Лукашенко.

Стало известно, что арестован координатор гражданской кампании “Европейская Беларусь” Евгений Афнагель.

Политика арестовали накануне молебна за избавление Беларуси от лукавого, который прошел сегодня в Минске.

К новому молебну «Избавь нас от лукавого» возле администрации Лукашенко по адресу Карла Маркса, 38 призвала партия «Народная Грамада», входящая в Белорусский Национальный Конгресс.

4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат – места расстрела жертв сталинских репрессий. Было снесено и вывезено около 100 крестов.

12 апреля власти уничтожили еще 50 крестов в Куропатах.