Антибелорусская пропаганда в интернете усилилась в разы 26 18.04.2019, 12:49

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Ситуация с антибелорусской дезинформацией и пропагандой в онлайн-СМИ за последние два года изменилась кардинально в худшую сторону.

Об этом говорится в исследовании директора по исследованиям аналитического центра EAST, члена сетевой группы экспертной структуры iSANS Андрея Елисеева, сообщает «Белсат».

По его словам, в разы возросло количество интернет-ресурсов, регулярно публикующих материалы о Беларуси, в которых помещают дезинформацию, пропаганду и язык вражды. Сегодня насчитывается около 40 довольно активных сайтов. К числу наиболее агрессивных ресурсов отнесены Ross-bel.ru, Teleskop, Sozh, Vitbich, Berestje-News, GrodnoDaily, Mogilew.by, Podneprovie-Info, Imhoclub.by, Dranik, Politring.

При этом, говорится в исследовании, за последние два года появился целый ряд новых активных сайтов с дезинформацией и языком вражды, которые целиком посвящены Беларуси. На сегодня их насчитывается около 15, тогда как ранее основными источниками дезинформации по Беларуси были российские сайты с широкой информационной повесткой, а не только о Беларуси.

Андрей Елисеев отмечает, что начала активную деятельность полноценная сеть региональных сайтов с регулярными публикациями, в которых применяют язык вражды к разным социальным, политическим, религиозным, профессиональных группам Беларуси.

«Публикации используют агрессивную шовинистическую риторику, иногда открыто ставят под сомнение существование самостоятельного белорусского этноса и языка, дискредитируют и искажают историю Беларуси», – говорится в исследовании.

За большей частью региональной сети дезинформации стоит российская организация CIS-EMO, которая раньше служила зонтичной организацией «международных наблюдателей» на референдуме 2014 года в Крыму. Долгое время ее возглавлял один из лидеров российской неонацистской организации Русское национальное единство. Сейчас CIS-EMO возглавляет Станислав Бышок, который вместе с владельцем домена Sozh.info Сергеем Лущей, редактором Teleskop-by.org Львом Криштаповичем и российским политиком Сергеем Бабуриным возглавляет Гражданскую инициативу «Союз», основанную в Беларуси в 2018 году.

Все они, а также глава Ross-bel.ru Андрей Геращенко поддерживают как минимум косвенную связь с посольством России в Беларуси через Координационный совет руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников. Ряд членов организации также часто публикуют на дезинформацию о Беларуси, отмечает Андрей Елисеев.

Всего, по его словам, со времени «дела Регнум», связанного с уголовным преследованием трех авторов антибелорусских публикаций, это явление не только не уменьшилось в масштабах, но значительно развилось как количественно, так и качественно.