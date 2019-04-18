Пес «Юлий Цезарь» стал звездой Сети, пытаясь сделать несколько дел одновременно 18.04.2019, 15:45

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Забавное видео активно набирает просмотры в Интернете.

В Интернете весьма активно набирает просмотры забавное видео, на котором пес породы питбуль пытается сделать несколько дел одновременно. На кадрах видно, как бегущая собака решила заодно и потрястись.

Об этом стало известно благодаря видео на сервисе YouTube, пишет сайт znaj.ua.

Замедленная съемка собаки "Юлия Цезаря" со всеми ее причудливыми движениями получилась уморительной.

Вот только многие пользователи интернета теперь в шутку жалуются, что после просмотра этих кадров им требуется помощь, ведь они просто не могут перестать смеяться.