Лукашенко: Спорт – это идеология. 0:4 от Голландии – позорище 61 19.04.2019, 11:12

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Фото: AFP

(обновляется) И церковь нужно реформировать.

Сегодня диктатор выступил с «ежегодным посланием к народу и национальному собранию».

В аккредитации на мероприятие было отказано журналистам независимых СМИ.

Выступление Лукашенко транслировали по телеканалам «Беларусь 1», «Беларусь 24» и Первому национальному каналу Белорусского радио.

Сайт Charter97.org публикует отдельные фрагменты из выступления диктатора.

Лукашенко – о реформах: Мы все «спаскудили»

Лукашенко высказался на тему реформ.

«Я готов пойти на любые реформы, которые вы предложите, не думайте, что ретроград. Хотите реформ - будут вам реформы. Но многие не выдержит их. Скажу так: мы все «спаскудили», саму идею реформ. Люди готовы под одеяло прятаться, когда слышат от нас о реформах», - заявил диктатор.

В Беларуси будут строить вторую АЭС?

Лукашенко заявил о возможности построить вторую АЭС на востоке Беларуси.

«Это мы сейчас видим профицит электричества, а нам надо уходить от природного газа и нефти и переходить на электричество», - заявил диктатор.

«Я против памятников белорусским деятелям, поэтому здесь и стоит Владимир Ильич»

На предложение установить в Минске Тишке Гартнаму (Жилуновичу) и другим белорусским деятелям начала 20-го века Лукашенко ответил отказом:

«Может, уже следующий президент. Знаете мое отношение к памятникам. Я против, чтобы разрушать памятники. Поэтому здесь и стоит кем-то нелюбимый Владимир Ильич Ленин. Но я и категорический противник строительства каких-то памятников. Я не сторонник этого. Есть чем заниматься и не надо нам отвлекаться на памятники», - заявил диктатор.

«Сядем за парту, возьмем школьные ручки и будем писать новую Конституцию»

Лукашенко также затронул вопрос изменений в Конституцию.

«Мне задают вопрос: хотел бы ты оставить эту Конституцию своему преемнику? Нет, не хотел. Будущий глава государства должен быть главой государства, а не так много мотаться по полям и фермам. Я упрекнул правительство, что люди не видят вас на полях. Надо заниматься своими функциями. Это у нас система так выстроена. Пришло время на это посмотреть и оставить главе государства его функции и полномочия.

«Сядем за парту, возьмем школьные ручки и будем писать новую Конституцию», - заявил диктатор.

Лукашенко – молодежи: начинайте мыть посуду

«Любая молодежь в любом государстве этому может позавидовать», — отметил Лукашенко. — В стабильной, нормальной стране, где можно работать, что еще надо для молодежи? Не хватает посуду мыть, как на Западе, куда там некоторые уезжают — пожалуйста. Можем организовать. Школа впереди. Вот будут II Европейские игры. Начинайте мыть».

«Президентские выборы – в 2020 году, парламентские – в этом»

Диктатор назвал даты президентских и парламентских выборов.

«Я не буду искать выгоды, чтобы остаться у власти. Выборы должны состоятся в 2020 году. В 2020-м они и пройдут в соответствии с законом. Мы не будем играться с народом. А в этом году состоятся выборы в «палату представителей». Они станут экзаменом не только для вертикали власти, но и для избирателей», - заявил Лукашенко

«Давайте проведем их близко к дате 7 ноября, Дню Октябрьской революции», - предложил Лукашенко.

«Не стремитесь отхватить кусок земли под Минском»

Лукашенко посоветовал белорусам скупать земли в отдаленных деревнях, «потому что Беларусь в самом укромном уголке буквально через пятилетку будет востребована как никогда».

Лукашенко дал белорусам совет: «не стремитесь под Минском кусок земли ухватить».

«Не будет этого, я запретил это делать. Посмотрите на села, сколько умирающих деревень, так называемых неперспективных, идите туда», - сказал диктатор.

«Спорт – это наша идеология»

«Спорт – это наша идеология», - заявил Лукашенко. Диктатор раскритиковал биатлон, лыжи, другие виды спорта, где «полный провал и просвета не предвидится». Пообещал неприятности, если будет провален женский матч белорусских теннисисток на Кубок Федерации с командой Австралии.

«Инвентарь должен быть отечественного производства, наши люди умеют это делать. И не позориться с зарплатами - люди просят 300-400 рублей. Что это? Не ниже среднего по стране, остальное - за результат», - заявил диктатор.

«0:4 с Голландией – это позорище! На вас же дети смотрят! Если вы им не подаете пример, они же будут наркоту по карманам носить», - возмутился правитель выступлением футболистов.

«Один год они во главе с Шуневичем еще опозорятся, а дальше нам не нужен такой КХЛ и такая команда»

«До 15 миллионов на зарплаты «Динамо» выбрасываем. Что они показали? Ни черта! Я против этого. Может, один год они во главе с Шуневичем еще опозорятся, а дальше нам не нужен такой КХЛ и такая команда, которая позор стране приносит за 15 миллионов», - сказал диктатор.

«Если бы Каллаур зашел в гараж, он бы с ума сошел»

Диктатор заявил, что «врачей сажали и будем сажать».

«Ах, Лукашенко пересажал каких-то врачей. Сажали и будем сажать. Это воры, которые за спинами людей взятки берут. Ведите себя нормально, не воруйте у людей. Это же позорище. Если бы Каллаур зашел к нему в гараж, он бы с ума сошел

Там же склад валюты. У него в Нацбанке столько нет. Прощения за это не будет. Мне доложили, что на очереди еще 100 человек», - сказал диктатор.

«Не надо страдать, что Лукашенко их посадил. Меня мама учила: «Не бери чужого», - прокомментировал Лукашенко дело врачей.

«Не пьянтосы ли те, кто свою печень использовали?»

Остановился Лукашенко и на белорусской медицине, которая сегодня по его словам «известна во всем мире». Диктатор повелел дать отчет, не «пьянтосы ли те 600 человек», которым пересадили печень. «Не пьянтосы ли те, кто свою печень использовали?», - спросил Лукашенко у министров.

«Нет троих детей – не можешь быть министром»: диктатор разрешил монахам и священникам иметь детей

«Не брать министрами тех, у кого меньше троих детей, как у Румаса», - заявил диктатор, обращаясь к главе администрации Наталье Качановой.

Лукашенко также раскритиковал священников, которые не имеют права иметь семьи и детей.

Диктатор заявил, что необходимо реформировать церковь. По его словам, люди, которые говорят о необходимости иметь семьи и детей, не должны больше быть монахами:

«Церковь надо реформировать. Как бы меня по Библии не уверяли, меня в этом никогда не переубедить».

«Заигрались в рынок и демократию в экономике»

В начале выступления Лукашенко обрушился на рыночную экономику.

— Если цены начинают где-то расти, то правительство, местные органы власти должны незамедлительно реагировать. Мы заигрались в рынок и демократию в экономике. Плевать, что скажут там, главное, что скажет народ. Вы видите, к чему это приводит по соседству на юге, — отметил, намекая на ситуацию в Украине Лукашенко.

Обращение к «яйцеголовым»

«Мы слишком много говорим о цифровой экономике, сами не понимая, что это такое», - диктатор предлагает почитать об этом в «Википедии».

«Человек уникален, так как он обладает сознанием. Мы к этому пришли в дискуссиях с ИТ-шниками. Я им сказал, что вместо коровы теленка никто не родит, вместо женщины никто ребенка не родит».

Говоря о создании Парка высоких технологий, диктатор назвал программистов «яйцеголовыми».

«Но мы понимаем, что искусственный интеллект никогда не заменит человека», - сказал диктатор.

Диктатор снова оскорбил Куропаты

«Человек, его инициатива и стремление жить лучше должны стать главной движущей силой развития страны на предстоящие годы. Нужно самим быть активными. А не только плакаться, что кресты снесли. Нет у вас большей проблемы! Вы сначала разберитесь, кто эти кресты ставил и кто им разрешил. Но это уже другой вопрос», - заявил Лукашенко.

О русском языке

«Вместе с русскими людьми мы воевали. Если кто-то хочет потерять разум, он потеряет русский язык.

Возле моей резиденции повесили табло: «Выконвай хуткасны рэжым». Вот едет русский человек – что он поймет? Поймет, что какой-то режим. Опять что ли диктатура Лукашенко? Что поймет русский человек? Только то, что в Беларуси диктатура какого-то режима», - сказал диктатор.

«Вы что, больные?»

«Вот после убийства учительницы в Столбцах все зашевелились. Карпенко и другие. Хотят вводить в каждой школе штат психологов. Вы что, больные? Я сам был учителем – нас учили, что каждый учитель есть и психологом. Где вы денег возьмете на столько психологов?», - заявил диктатор.

«Жесточайшая диктатура технологий»

«В сельском хозяйстве должны быть только жесточайшая диктатура технологий и дисциплина. Для сельского хозяйства никакой демократии», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что при этом необходимо думать «не о том, сколько мы способны произвести, а о том, куда и сколько сможем продать».