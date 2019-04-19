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Дмитрий Бондаренко: Белорусы завидуют украинцам

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  • 19.04.2019, 21:16
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Дмитрий Бондаренко

Сегодняшние дебаты в Киеве - это просто фантастика.

Так прокомментировал сайту Charter97.org дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко белорусский оппозиционер, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

- Сегодняшние дебаты в Киеве - это просто фантастика. Можно по-разному относиться к кандидатам в президенты Украины, но белорусы воочию увидели, чем отличаются выборы в свободной стране от выборов при колхозной диктатуре.

Особенно заметен контраст на фоне утреннего унылого обращения белорусского Пересидента к псевдопарламенту. Белорусы завидуют украинцам. Браво, Украина!

Только одна просьба к будущему президенту Зеленскому: не приглашайте уходящего диктатора на свою инаугурацию. Не только здоровее будете, но и услышите Спасибо от 99% белорусов, - заявил Дмитрий Бондаренко.


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