МИД Беларуси: Разрушить наши отношения с РФ внешним силам не удавалось десятилетия, Бабич смог 10 19.04.2019, 21:25

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Минск обвинил посла РФ в разрушении отношений за несколько месяцев.

Министерство иностранных дел Беларуси жестко ответило на пятничные заявления посла России Михаила Бабича о том, что «все сказанное Лукашенко не имеет под собой ни малейших оснований», передает tut.by.

Начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил:

— Могу лишь отослать к нашему предыдущему комментарию по поводу его эмоциональных заявлений некоторое время назад в марте. Все сказанное нами ранее полностью подтверждается. Господин посол абсолютно не видит никакой разницы между российским федеральным округом, где, как нам рассказывали, он любил раздавать нравоучения налево и направо, и независимым государством. Хотя в послании президент Беларуси абсолютно четко и ясно высказался по поводу независимости нашего государства и скептического, мягко говоря, отношения к нашей многовековой истории со стороны отдельных иностранных политиков.

Напомним, посол РФ в Минске Михаил Бабич так прокомментировал слова о том, что стоимость АЭС снизилась на три миллиарда долларов, а стоимость электричества будет в районе четырех центов.

— Знаете, что имеет значение в данной ситуации? В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытались разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов. Так вот: то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев, — заявил Глаз.