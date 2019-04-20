«Там – жизнь, здесь – болото» 7 20.04.2019, 12:11

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Фото: reuters

Украинские дебаты кандидатов в президенты глазами россиян.

Дебаты кандидатов в президенты Украины на стадионе "Олимпийский" в Киеве стали событием, которого с нетерпением ждали не только украинцы, но и россияне. Трансляцию этого невиданного зрелища вели в том числе и федеральные российские телеканалы, хотя и специфическим образом - тем, кто хотел смотреть их без комментариев ведущих, пришлось полагаться на интернет-трансляции альтернативных источников, сообщает Радио Свобода.

Анна Качкаева

Шоу "Стадион так стадион", посвященное дебатам кандидатов в президенты Украины, на разогреве на Первом. Сквозная мысль - все цирк, шоу, спекуляция и манипуляция. На России 1 - специальный выпуск - кадры со стадиона на полэкрана, в окошечке - студия. Эксперты и ведущие не умолкают, комментируют картинку. Но живых голосов, а главное звука стадиона, в этом забалтывании и непрерывном ерничании не услышать.

Самым ярким моментом дебатов, по мнению многих, стал тот, когда оба кандидата встали на колени.

Иван Яковина

По инициативе Зе встали на колени перед погибшими солдатами и их матерями.

Зе - лицом к людям, Пе - спиной, но поцеловал флаг

После этого Зе прокомментировал: "Видите, не так сложно быть нормальным человеком!"

Подколол!

Глеб Павловский

оба президента на коленях, это величественно

Мнения по поводу того, кто выиграл дебаты, разделились - но те, кто считает, что это был действующий президент, похоже, оказались в меньшинстве.

Наталья Геворкян

Мне казалось, что стадион-- такой формат, в котором Зеленский не может не переиграть Порошенко. Но вот Порох как-то так сделал, что Зеленский все время оправдывается. А Зеленскому в аналогичную позицию президента поставить не удалось. Порошенко не отвечает на обвинения, он переводит стрелки. Тактически это правильно.

Марк Гальперин

Порошенко дебаты выиграл, что я предсказывал – у него больше опыта, но выборы он проиграет, что будет скоро.

Альфред Кох

Зеленский проиграл, но он выиграет.

Алексей Макаркин

Порошенко на дебатах доминировал. Но именно это доминирование способно вызвать раздражение избирателей с учетом низкого рейтинга действующего президента. Он почти «забивал» Зеленского, не укладываясь в отведенное время – а тот в ответ говорил от имени «простых людей», спокойно по бумажке задавая Порошенко вопросы, пришедшие из Интернета. Именно те, которые украинцы эмоционально обсуждают, когда речь заходит о политике. И симпатии людей в этой ситуации оказываются на стороне «своего», который может быть и слабее, но идентифицируется с народом. Тогда как Порошенко остается представителем нелюбимой элиты, которая не обращает внимания ни на народ, ни на установленный тайминг дебатов.

Александр Кынев

На мой взгляд, Зеленский вел себя интеллигентно, демонстрировал избирателям, что он старается (а это для него главное , показать серьезный настрой), и бумаги этому даже помогали - напоминал старательного студента, который серьезно готовится к работе. В общем, выглядел искренне, чего от него и ждут. Порошенко истерил и орал - это агитация только для фан-клуба и больше ни для кого.

Жанна Немцова

Субъективная оценка:.

Владимир Зеленский победил в первом раунде. Его речь мне показалась сильнее и убедительнее.

Петр Порошенко делает упор на внешней угрозе и на Путине.

Хорошая фраза Зеленского: я не Ваш оппонент, я Ваш приговор.

Петр Порошенко обвиняет Зеленского в связях с Коломойским.

Петр Порошенко говорит, что Зеленский лишь обёртка. До этого он называл его кот в мешке.

Второй раунд ( прения кандидатов),на мой взгляд, за Зеленским. Оба встали на колени.

Заключительные речи кандидатов. По-моему, победа за Зеленским.

Петр Порошенко правильно сделал в самом начале, что пришёл на трибуну к Зеленскому.

Главная его претензия- связь с Коломойским. Но это звучит из его уст неубедительно из-за того, что он сам олигархом и контролирует несколько украинских телеканалов.

Дебаты- это сила.

Мирная передача власти скорее всего состоится и это важно.

Аркадий Кайданов

Серьезный и главный плюс - наличие дебатов как факта предвыборной борьбы.

А содержательная часть...

Ну, для начала можно позавидовать и самому факту дебатов

Евгений Шестаков

Крутые дебаты. Респект всем. Дякую тобi, боже, що мон маман украинка.

Михаил Козырев

Главный итог: там - жизнь. Здесь - затхлое унылое болото...

Александр Морозов

Mощное впечатление. Ничего подобного в Восточной Европе не было очень давно. Это прямо античная демократия, "агон". Если бы это в студии, не было впечатления такого ристалища. Украинцы демонстрируют какой-то удивительный урок республиканства.

Алексей Беляков

Дебаты задорные. То есть не дебаты, конечно, а баттл. Эмоции, интонации, жесты. Но это, блин, политическая жизнь и борьба. Президента страны резко обрывают, когда заканчивается его время. Президента страны вынуждают встать на колени. Не знаю, что будет дальше с этой страной, но у них есть все шансы, несмотря ни на что. Они живые и угарные. Я очень надеюсь, что получится. А бабушка у меня Потапенко, и эта страна мне родная.

Никита Исаев

Смотрю дебаты в Украине. И радуюсь. Радуюсь тому, что на нашей западной стороне (а я считаю Украину частью нашего общего русского дома) ребята уже готовы вот так открыто и честно рубиться перед своим народом. Они свернули шею вороватому авторитарному правлению 1991-2014 годов на Майдане. А сейчас свернут и такой же порошенковской пятилетке 2014-2019. И у нас, у России, тоже нет иного пути. Я вижу, как это будет у нас. Мир содрогнётся. Ибо мы, русские, вернёмся в этот большой мир. Туда, откуда мы сбежали в угоду разворовыванию своего народа, туда, где ни одна пушка не будет стрелять без нашего ведома, в тот мир, где на нас будут равняться, а не показывать пальцем, туда, где будет достоинство и достаток нашего великого общего русского народа.

Павел Пряников

Пока остальная Россия погружается в пучину Нового Средневековья, московские статусные либералы прильнули к прямым дебатам Зеленского и Порошенко.

(Статусные либералы тут – обе стороны; что условные «60 минут», что «Дождь»; все они живут вне повестки выживания автохтонов).

Понятно, откуда такой интерес к украинской политике – Россия соскучилась по настоящей политике. Тем более что по ту строну колючей проволоки нав Украине вчерашние советские люди. Всем интересно, кто до какой степени расчеловечивания дошёл. И им, и нам.

Хотя бы по зачаткам демократии тоже интересно: ни один президент России за четверть века не участвовал в дебатах. В XXI веке, если вы считаете себя страной хотя бы Второго мира (типа Бразилии, ЮАР, Турции, Мексики) такое уже немыслимо. Думаю, даже охранители из тех же «60 минут» и прочей верхушки ТВ это понимают. Бежать из страны с накопленным уже немодно, и немодно быть Суданом и Зимбабве. Какой-то люфт в пару-тройку лет у статусных либералов с ТВ есть, а дальше надо будет решать. Либо переселяться в охраняемые тонтонмакутами и электрической проволокой посёлки, как в Сальвадоре, или бежать на «ненавистный Запад».

Елизавета Осетинская

Классные дебаты, посмотрела на одном дыхании. А я, вы знаете, встречала взрослых умудренных людей <...>, которые на полном серьезе утверждают, что если в России провести такие выборы, то ... далее можете сами "нужное подчеркнуть": страна развалится, наступит хаос, ужас, голод итд.

Вот правда, прямо развалится?

Сергей Кальварский

Не знаю, кто выиграет, не знаю, кто из кандидатов лучше для Украины, но знаю точно - публичная политика это очень круто и это то, чего у нас, к сожалению, нет.

Леонид Зубарев

Может быть когда-нибудь, когда я буду очень-очень стареньким, и мы дорастем до таких слабеньких дебатов с такими так себе кандидатами.

Виталий Манский

Только что закончились дебаты, и я понял что у меня есть мечта... увидеть такое в России. Слава Украине!