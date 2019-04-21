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В МИД Польши предлагают отменить роуминг для граждан Украины

  • 21.04.2019, 8:24

Замглавы МИД Польши говорит об углублении партнерства и взаимодействия стран.

В рамках программы Евросоюза Восточное партнерство Польша намерена предложить отмену роуминга для граждан Украины. Об этом в интервью PAP заявил заместитель главы МИД Польши по восточным вопросам Марчин Пшидач.

Он объявил, что Польша, к 10-й годовщине Восточного партнерства предложит установление ротационного председательства в партнерстве и активизацию секторального сотрудничества, в том числе, путем отмены платы за роуминг для граждан некоторых соседних стран.

Пшидач отметил, что отмену платы за звонки в роуминге почувствовали бы на себе простые люди, в частности украинцы, проживающие в Польше.


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