Путин упростил выдачу российских паспортов для «ДНР» и «ЛНР» 14 24.04.2019, 15:13

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Жителям ОРДЛО российское гражданство будет предоставляться в упрощенном режиме.

Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям так называемых «Донецкой» и «Луганской народных республик». Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Поправки в закон «О гражданстве Российской Федерации», позволяющие президенту РФ предоставлять российское гражданство отдельным категориям иностранцев по упрощенной схеме, вступил в силу в конце марта 2019 года.

О подготовке проекта указа президента России, в соответствии с которым жители «ЛНР» и «ДНР» смогут в упрощенном порядке получать российское гражданство, сообщили в середине апреля источники РБК.

Близкий к руководству «ДНР» источник сообщал тогда, что основными условиями смены гражданства будут наличие паспортов самопровозглашенных «республик» и сдача украинского паспорта.