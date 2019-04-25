Леонид Судаленко: В регионах народ стоит в очереди за вакансией даже в $150 25.04.2019, 14:11

Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

Сегодня в Беларуси люди вынуждены работать за еду и это еще не предел.

Об этом сайту Charter97.org заявил известный правовой инспектор труда независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) по Гомельской области Леонид Судаленко, комментируя информацию о том, что в городском поселке Брагин зарплаты у людей по 200-300 рублей.

- А где же обещанные Лукашенко «по пятьсот»?

- Сегодня по «пятьсот» у белорусского правительства получилось разве только в столице либо рядом с ней. Все остальное – это рисованная статистика, не отражающая реального положения дел.

Когда, например, отъезжаешь от Минска на 100 километров в регионы, то начинается иная, реальная жизнь. В малых городах и райцентрах тысячу рублей, думаю, начисляют только в райисполкомах, милиции и, может быть, налоговой инспекции. Одним словом, высоким чиновникам.

Простой народ здесь работает или стоит в очереди за вакансией даже в 300 рублей (150 долларов). Иного не дано. Вернее, дано, но не каждый готов резко поменять свой уклад жизни, бросить семью, например, насиженное место и уехать на заработки в другие страны.

Я помню времена, когда в «тучные» для белорусской экономики годы нам с самой высокой трибуны обещали даже не пятьсот, а тысячу! Во времена правительства Сидорского российская нефть достигала на мировых рынках пиковых цен. Тогда с «барского стола» доставалось и нам. Вот тогда и нужно было реформировать экономику! Но для этого шага нужна политическая воля, которой у наших правителей нет.

Я с ужасом днями смотрел БТ, где в программе по обсуждению послания Лукашенко некая высокопоставленная чиновница от профсоюзов рассуждала на тему прихода в нашу страну инвесторов. Слушайте, на улице 21-ый век, а эта дамочка средних лет заявляет: «Ну, придут к нам толстые кошельки, заберут все деньги с заводов и уедут!» Она в своем уме, какие деньги у банкрота?

Если дорогу в светлое будущее нам будут указывать люди с таким мировоззрением, тогда по «пятьсот» белорусы получат лет так через 15-20, когда уйдет сегодняшнее поколение чиновников.

Повторяюсь, нет и не было никакого белорусского чуда, страна жила за счет восточной соседки. Как только та начала показывать характер, оказалось, мы не в состоянии жить без внешних заимствований. Описанная экономическая ситуация в Брагине повсеместная, достаточно, как я говорил, отъехать от столицы в глубинку.

Без реформирования всей экономики, без создания новых рабочих мест с достойной зарплатой, без привлечения в страну инвесторов наш жизненный уровень будет стремительно снижаться. Сегодня в регионах люди вынуждены работать за еду и это еще не предел.

Нам ничего не нужно выдумывать, нас достаточно присмотреться к опыту наших соседей. Я бы здесь в пример поставил Польшу, которая, как и мы начинала в 90-х прошлого столетия с пустых полок в магазинах. Сегодня там никто никому ничего не обещает, но заработать тысячу евро не проблема. Сегодня экономическая миграция белорусов только в Польшу насчитывает около 300 тысяч человек. Думаю, эта цифра будет увеличиваться с каждым днем соразмерно падению жизненного уровня в Беларуси.

Разве не понимают этой ситуации наши чиновники? Прекрасно понимают. Но, выражаясь ленинским языком, они будут хотеть до тех пор, пока низы будут молчать!

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