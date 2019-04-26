Льготная растаможка: что надо знать белорусам перед покупкой авто 26.04.2019, 8:12

Советы тем, кто хочет пригнать машину авто по новым правилам.

Не прошло еще и месяца после принятия указа о льготной растаможке машин для многодетных и инвалидов, а рынок уже закипел. Конечно, о массовом ввозе подержанных иномарок из Европы пока речь не идет, но специалисты уверяют: количество желающих купить машину со скидкой на растаможку будет расти.

Сайт tut.by поговорил с представителем компании, которая занимается подбором и доставкой авто из Европы о том, какие машины хотят пригнать льготники и какие вообще тонкости нужно знать, когда выбираешь машину на Западе.

Указ работает, многодетные семьи покупают

— В связи с этим указом я просто не успеваю отвечать на телефонные звонки, — с порога заявляет Александр Пантелеенко, специалист компании Autozakaz.by. — Ложусь спать в час ночи, вскакиваю в шесть утра с мыслью, что надо же кому-то перезвонить, что-то сделать.

По его словам, многие звонят и интересуются, можно ли привезти и растаможить автомобиль по доверенности. Однако уже были случаи, когда таможенники разворачивали таких покупателей. Говорят: приводите собственника, тогда и растаможим. Зачастую покупатели спрашивают, как оформляется эта скидка — нужно платить всю сумму сразу, а потом возвращать.

Кстати, таможенные органы давали разъяснение на этот счет. Нужно приехать на таможню с удостоверением инвалида или многодетного родителя. Предъявить при таможенном оформлении, и на месте сумму рассчитают с учетом скидки.

— По моему мнению, указом точно смогут воспользоваться многодетные семьи, которые раньше были вынуждены выбирать из чего-то нового бюджетного или поездившего по Беларуси или России. А теперь есть возможность привезти свежий минивэн из Европы. Это только кажется, что в общей стоимости авто экономия не столь значительна, но даже тысяча-две евро — это приличная сумма, если деньги на машину собирались в течение нескольких лет. Только у меня последние две недели несколько человек, именно из категории многодетных, заключили договоры. А есть еще много тех, которые в размышлениях или просто хотят еще немного подсобирать денег. Так что работает указ, и работает на пользу, — уверен Александр.

Специалист не скрывает, что пишут и звонят даже те, кто просит найти человека, на которого можно растаможить по льготам. Есть даже такса, которую уже установили перекупы для таких случаев — 500 долларов. Но здесь, по мнению Александра, не все думают о последствиях.

— Допустим, я инвалид. Давайте честно — ну откуда у инвалида в Беларуси деньги на дорогой автомобиль? Купили на такого «льготника» BMW X5 с трехлитровым дизелем. Полная таможня на него — 9 тысяч евро. Половина — 4,5 тысячи. Ведь налоговая может легко поинтересоваться — а откуда у инвалида, живущего на пенсию, 30 тысяч евро на BMW X5? Так что погнавшись за сиюминутной выгодой, можно в итоге нажить себе массу проблем.

«А можно пригнать тягач»?

— Есть те, кто просто поражает своей смекалкой или предприимчивостью. Вот какая недавно была курьезная история, — рассказывает Александр и приводит диалог с позвонившей недавно в их фирму пожилой женщиной.

— Здравствуйте, у меня муж инвалид второй группы. Хотим купить машину, но не для перепродажи.

— А что бы вы хотели?

— А что выгоднее всего купить?

— Может быть, вам подойдет какой-нибудь минивэн?

— Нет, нам нужен большой автомобиль. Ну такой тягач тонн на тридцать!

— Зачем вам тягач? Вы знаете, что такие машины в принципе нельзя на физическое лицо ввозить? Давайте что-нибудь другое.

— Ну давайте тогда микроавтобус мест на восемнадцать!

— Так это тоже коммерческий автотранспорт, его может ввезти только юрлицо…

По словам специалиста, многие просто услышали про льготную растаможку, а в законодательство особо не вникали. Например, были случаи, когда просили пригнать 10-летнюю машину.

— Даже рассматривали как-то вариант 2006 года года. Я отвечаю — так за мотор 2,5 литра сама пошлина будет около 12 тысяч евро!

Что брали раньше и сейчас

Машины из Европы интересуют белорусов и без льготной растаможки. Несмотря на то что на рынке можно купить автомобили и дешевле, много людей все еще обращаются в компании по пригону авто из Европы. Это те клиенты, которые хотят автомобиль без пробега по Беларуси или России, с относительно гарантированным качеством и небольшим пробегом. Люди готовы переплатить немного и купить хороший и достойный автомобиль.

— И дело даже не в том, что хотят авто именно из Европы. Проблема в том, что в Таможенном союзе просто не производят то, что люди хотят купить. Определенные классы просто выпали. Минивэнов, как таковых, нет вообще, дизельных автомобилей тоже. А пассат — универсал — дизель все еще остается мечтой белоруса, как бы банально это ни звучало. Их до сих пор много заказывают. Это классика жанра, — рассказывает Александр.

Преобладают, конечно, модели Renault с их оптимальным для таможни двигателем 1,5. Минивэны и универсалы — это самые популярные авто.

С какой суммой стоит смотреть на авто из Европы

— Звонят люди, спрашивают: «А что я могу купить за 6 тысяч долларов?» Ну что купить… на самом деле ничего. Давайте считать, — предлагает Александр.

Городскую малолитражку с мотором объемом до 1 литра можно купить примерно за 5 тысяч евро. Это будет что-то вроде Opel Corsa, Ford Fiesta, Peugeot 208 — выбор среди европейских производителей на самом деле очень широк в этом сегменте. Накладные расходы — проезд, осмотр, доставка — примерно 900 евро, плюс таможня и утильсбор — это еще 1850 евро. Получается в итоге почти 8 тысяч евро. Если такая же машина с дизельным мотором объемом 1,3−1,4 лира — выйдет на 600−800 евро дороже. А если по указу — 300−400 евро.

— За 5 тысяч евро на аукционе можно найти Renault Megane или Scenic, но это уже будет пробег больше 150 тысяч км и не самая богатая комплектация, хотя все необходимое будет. Вилка по таким машинам — от 9 тысяч долларов за средненький вариант до 14 тысяч за машину с малым пробегом и в топовой комплектации. Вот сегодня заключили договор, человеку машина обходится в 7,5 тысячи евро. Это будет Renault Megan на «автомате». Я считаю, хороший автомобиль, — приводит пример Александр.

Далее идут большие семиместные минивэны — Opel Zafira, Citroen Grand Picasso. Они обойдутся минимум в 14−15 тысяч. Но приличный вариант — порядка 16 тысяч.

— У нас большинство людей покупают как раз в диапазоне от 10 до 15 тысяч долларов. Если дешевле, то уже лучше купить в салоне новое, пусть даже частично в кредит. Потому что на выходе при покупке из Европы вы все равно не купите автомобиль гольф-класса. Это будет B-класс, как большинство «бюджетников», продающихся новыми, — объясняет Александр.

По словам Александра, хорошо покупают различные «паркетники» с проходными моторами — Nissan Qashqai, Renault Kajar. Их тоже можно привезти в пределах 15 тысяч, но это уже будут машины с пробегом больше 150 тысяч. А вот автомобили дороже 20 тысяч долларов заказывают редко.

Не ведитесь на низкие цены

— Не стоит бросаться сгоряча покупать автомобиль по слишком низкой цене. Мне вот звонят, рассказывают: «Я нашел на популярном немецком сайте Volkswagen Touran за 5 тысяч евро, давай покупать, бегом-бегом!». При этом его его минимальная цена — 8 тысяч. Никто не удосуживается открыть какие-то дополнительные сведения по машине, написать продавцу. Такие объявления зачастую размещают мошенники. Покупателю говорят — мы уезжаем, переезжаем, переводите деньги, мы за вами забронируем машину. Люди переводят деньги — ни денег, ни машины. Но это самый крайний случай — но они редко, но бывают, — говорит специалист.

Александр предупреждает, что не стоит рассматривать автомобили на первых страницах на сайтах по продажам — там продается откровенный «хлам». Сейчас немцы почти не продают свои машины. Этим занимаются выходцы из России, Турции — скручивают пробеги, машины предлагают в не самом хорошем состоянии.

Ищите на аукционах и не бойтесь мелких повреждений

— Варианты в диапазоне 10−13 тысяч евро нужно искать на аукционах. Там и дешевле, и история более-менее известна. Хотя, например, французы не указывают какие-то лакокрасочные работы по машине. Было повреждено крыло или бампер — они покрасили и продают, не указывая это. А еще французские машины зачастую бывают слегка «покоцаные». Я ничего страшного в этом не вижу, и мы много таких машин покупали — они дешевле. А вот немцы дают детальные отчеты. Например, проводились ремонтные работы по кузову на сумму 1500 евро. Было отремонтировано правое крыло. Ты понимаешь, что полторы тысячи евро по немецким ценам — немного. Это значит, что крыло было поцарапано или примято, его пошпаклевали и покрасили. Если ремонт был на 5 тысяч евро, это значит, что удар был более серьезный. И уже тогда клиенту говоришь, что такую машину лучше пропустить и поискать что-нибудь другое, — советует Александр.

Продажи с аукционов имеют свою особенность — машины там продают как есть. Поцарапанные, с вмятинками, грязным салоном. Авто там никто не готовит к продаже. Они как приехали, так и выставляются. Поэтому все лизинговые машины находятся не в самом приглядном состоянии.

— Я одному клиенту так подбирал Volkswagen Touran. Несколько царапинок на бампере, пару вмятинок на кузове. Но муж клиентки сказал что машина плохая, она поцарапанная. Хотя технически это был очень хороший экземпляр. Таким клиентам мы советуем идти на рынок. Там можно машину пощупать, проехать, загнать на СТО и принять решение на месте, — говорит Александр. — Если не разбираться в особенностях, можно купить машину сомнительного качества. На каждую машину нужно открыть отчет, изучить, а они могут быть на самых разных языках. Если вы собираетесь покупать самостоятельно — это надо обязательно делать. Да, это занимает время, но тогда и шанс купить нормальную машину увеличивается.