Валерий Карбалевич: В Беларуси существует сильный запрос на «своего Зеленского» 7 29.04.2019, 9:18

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ВАЛЕРИЙ КАРБАЛЕВИЧ

Новый тренд приходит в политическое пространство.

В колонке на «Радыё Свабода» политолог Валерий Карбалевич обращает внимание на то, что до сих пор, как правило, на всех выборах побеждали высокие начальники, которые перед тем занимали руководящие должности. Во время острого кризиса после распада советской империи люди инстинктивно доверяли лицам, имевшим руководящий опыт.

По наблюдениям политолога, за последние пять лет ситуация изменилась.

— Причем во всем мире. В демократических странах побеждают популисты, которые не имеют никакого политического опыта. Много писали о феномене Дональда Трампа, но и в странах ЕС наблюдается подобная тенденция. Однако в демократическом мире все же работают институты, которые микшируют и нейтрализуют сумасбродные шаги и действия этих популистов, — пишет обозреватель.

Новый тренд пришел и на постсоветское пространство. В качестве примера Карбалевич приводит бархатную революцию в Армении год назад, приход к власти несистемного политика, «человека улицы» Никола Пашиняна, который был ранее журналистом и депутатом, но не чиновником.

Среди причин нового тренда политолог называет смену поколений («Люди теперь не боятся рисковать, выбирая новых лидеров»).

Также, по мнению Карбалевича, радикально снизилось доверие к существующей правящей элите.

— Сейчас, после победы Зеленского, в соцсетях России, Беларуси бурно обсуждают кандидатуры различных комиков в качестве претендентов на президентский пост. Но эта захватывающая игра отражает новую реальность. Теперь в глазах электората руководящий опыт кандидата совсем не обязателен. Более того, как показали выборы в Украине, он может быть даже вреден.

Думаю, что и в Беларуси существует сильный запрос на «человека со стороны». Портрет нового кумира очень прост. Он не должен быть отягощен неудачным политическим опытом, зато должен иметь большие амбиции и определенные элементы харизмы. А раскрутиться с помощью социальных сетей и новых политтехнологий — дело техники.

Но все это возможно только при условии, что в страну вернутся выборы.