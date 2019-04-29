СМИ: Задержан гендиректор «Белтелекома» 29 29.04.2019, 19:09

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Сергей Сиводедов

По информации источников, причиной задержания Сергея Сиводедова стало обвинение в коррупции.

Надежные источники Onliner подтвердили слухи о задержании директора «Белтелекома» Сергея Сиводедова. Впервые информация о его задержании стала распространяться в соцсетях около недели назад.

Onliner обратился в «Белтелеком» за комментарием, однако там сказали, что директор находится на больничном. Рядовые сотрудники «Белтелекома» об этом ничего не знают.

По информации источников, причиной задержания Сиводедова стало обвинение в коррупции, а делом занимается КГБ.

В КГБ изданию tut.by не подтвердили и не опровергли информацию о задержании Сиводедова.

Мобильный Сиводедова недоступен. Последний раз он заходил в viber 19 апреля.

Сергей Сиводедов родился 31 декабря 1966 года в Докшицком районе Витебской области. В 1988 году окончил Минский радиотехнический институт, в 2010 году — Академию управления при Лукашенко.

Трудовую карьеру начал в 1988 году, когда был принят на работу инженером в строительно-монтажное управление треста «Белсвязьстрой». В «Белтелекоме» трудился с 1 декабря 1995 года. Прошел путь от инженера технического управления до заместителя гендиректора по техническим вопросам. На должность руководителя монополии назначен 31 марта 2014 года. Это произошло после того, как экс-глава БТК Сергей Попков стал министром связи и информатизации страны.

Крупнейший оператор электросвязи в Беларуси «Белтелеком» включает 9 филиалов и 3 производства. На госпредприятии работают свыше 16,5 тыс. человек. Бренд-портфель компании складывается из бренда «Белтелеком», которым представлена голосовая связь, передача данных, хостинг и ряд других услуг, а также брендов byfly (высокоскоростной доступ в интернет), ZALA (интерактивное, эфирное и интернет-телевидение) и ЯСНА (пакеты услуг).