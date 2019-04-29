Немцы составили рейтинг самых «прожорливых» кроссоверов и внедорожников 1 29.04.2019, 19:16

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Журналисты издания AutoBild составили топ внедорожников и кроссоверов, которые отличает высокий расход топлива.

Замыкает список Porsche Cayenne Turbo S, которому на сто километров пути требуется 14,2 литра бензина, передает interfax.by.

15,5 литра расходуют на маршрут такой же протяженности BMW X5 M и Porsche Cayenne Turbo. На строку выше расположился Jeep Grand Cherokee SRT 8 (15,6 литра). Еще больше топлива, 15,8 л., расходует Mercedes-Benz GLS 500, который открывает первую тройку самых "прожорливых" SUV.

На второй позиции, с показателем 15,9 литров на "сотню", - Bentley Bentayga W12.

Лидером же рейтинга стал Mercedes-Benz AMG G63. Средний расход топлива у этой модели составляет 17,4 литра на 100 километров.