Наталья Радина: Сайт «Хартия-97» нужно сохранить любой ценой
- 30.04.2019, 10:07
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За последний месяц нас поддержали 74 человека.
Главный редактор Charter97.org Наталья Радина рассказала о ситуации с сайтом:
- Дорогие читатели «Хартии-97»!
Спасибо вам за помощь, которую вы оказываете нашему сайту. Только благодаря вашей солидарности мы смогли проработать еще один месяц. Деньги в этом месяце перечислили 74 человека, которые не на словах, а на деле поддержали свободу слова в Беларуси.
У меня появилась надежда, что самое плохое позади. Во всяком случае, мы получили «передышку». На днях нас поддержала авторитетная правозащитная организация Amnesty International («Международная амнистия»), с которой мы будем реализовывать проект.
Польский Фонд международной солидарности предложил нам реализовать трехмесячный проект. Переговоры еще продолжаются, но нас уже пригласили на подписание контракта.
Одновременно мы обратились в несколько новых фондов, которые рассматривают возможность сотрудничества с сайтом «Хартия-97». Продолжается поиск новых партнеров.
В эти трудные месяцы я услышала очень много слов поддержки и солидарности от политиков, правозащитников, журналистов, простых читателей со всего мира. Все они говорят одно — сайт «Хартия-97» нужно сохранить любой ценой.
Особую благодарность хотела бы выразить Раде Белорусской Народной Республики и лично ее президенту Ивонке Сурвилле за вручение мне медали БНР. Это утроило мои силы.
Пока, к сожалению, я не могу сказать, что все проблемы с финансированием сайта Charter97.org решены. Мы по-прежнему нуждаемся в вашей поддержке. Устойчивая работа редакции обеспечена до конца лета.
Еще раз спасибо. За вашу и нашу свободу!
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Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”
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