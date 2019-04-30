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Наталья Радина: Сайт «Хартия-97» нужно сохранить любой ценой

  • 30.04.2019, 10:07
  • 1,769
Наталья Радина
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

За последний месяц нас поддержали 74 человека.

Главный редактор Charter97.org Наталья Радина рассказала о ситуации с сайтом:

- Дорогие читатели «Хартии-97»!

Спасибо вам за помощь, которую вы оказываете нашему сайту. Только благодаря вашей солидарности мы смогли проработать еще один месяц. Деньги в этом месяце перечислили 74 человека, которые не на словах, а на деле поддержали свободу слова в Беларуси.

У меня появилась надежда, что самое плохое позади. Во всяком случае, мы получили «передышку». На днях нас поддержала авторитетная правозащитная организация Amnesty International («Международная амнистия»), с которой мы будем реализовывать проект.

Польский Фонд международной солидарности предложил нам реализовать трехмесячный проект. Переговоры еще продолжаются, но нас уже пригласили на подписание контракта.

Одновременно мы обратились в несколько новых фондов, которые рассматривают возможность сотрудничества с сайтом «Хартия-97». Продолжается поиск новых партнеров.

В эти трудные месяцы я услышала очень много слов поддержки и солидарности от политиков, правозащитников, журналистов, простых читателей со всего мира. Все они говорят одно — сайт «Хартия-97» нужно сохранить любой ценой.

Особую благодарность хотела бы выразить Раде Белорусской Народной Республики и лично ее президенту Ивонке Сурвилле за вручение мне медали БНР. Это утроило мои силы.

Пока, к сожалению, я не могу сказать, что все проблемы с финансированием сайта Charter97.org решены. Мы по-прежнему нуждаемся в вашей поддержке. Устойчивая работа редакции обеспечена до конца лета.

Еще раз спасибо. За вашу и нашу свободу!

***

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом:

ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url


РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

Название банка:Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe


Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com


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