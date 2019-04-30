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В Китае Лукашенко почувствовал себя политиком «второго разряда»

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  • 30.04.2019, 15:20
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Леонид Заико

Экономисты подвели итоги визита диктатора в Пекин, который закончился досрочно.

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико в комментарии udf.by скептически оценил участие белорусской делегации в Пекинском саммите в части конкретных результатов.

«Лукашенко просто попросили побыть в компании сильных мира сего, а это приятно. Опять же была возможность сына свозить – мальчик должен путешествовать, в школе теперь скучно учиться», – сказал Заико.

Саму идею международного сотрудничества «Пояс и путь» экономист назвал «пропагандисткой».

«Нынешнее промышленное производство скоро перейдет в следующую стадию. Все большие заводы и фабрики, которые продолжают возводить, ждут перемены и роботизация. Нужно признать, что Китай концептуально все еще остается страной прошлого века», – считает Заико.

На закрытии саммита в Пекине Беларусь представлял не Александр Лукашенко, а Николай Снопков, заместитель руководителя администрации Лукашенко. Почему первый досрочно покинул форум?

У руководителя аналитического центра «Стратегия» есть своя версия.

«В Пекине Александр Григорьевич почувствовал себя политиком второго ряда. На родине Лукашенко – самый умный и красивый мужчина в стране. А там собрались более сильные и умные. Так что Александр Григорьевич быстро соскучился по родине», – отметил экономист.

Версия о том, что досрочно улететь из Пекина Лукашенко решил после неприятного общения с президентом России, для Заико прозвучала неубедительно.

«Насколько я знаю, Путин давно не хочет с ним встречаться и общаться. Лет 15 уже», – сказал экономист.

«К сожалению для белорусской стороны, китайская экономика и геопотитика носят сугубо прагматический характер»

Экономист Лев Марголин в комментарии отметил, что, несмотря на некоторые неудачи по реализации совместных проектов, руководство Беларуси продолжает надеяться, что сотрудничество с Китаем принесет ему много пользы.

«На лицо явное стремление Лукашенко сделать внешнюю политику более диверсифицированной. Ему бы очень хотелось встать поближе к Китаю, хотя бы потому что эта страна растет гораздо большими темпами, чем Россия. Живет надежда попытаться как-то пристегнуться к китайской экономике», – сказал Марголин.

Но по мнению экономиста, попытки Минска извлечь существенные положительные результаты из сотрудничества с Пекином могут и дальше оставаться бесплодными.

«К сожалению для белорусской стороны, китайская экономика и геопотитика носят сугубо прагматический характер: вы можете идти с нами вместе или следом за нами, но пожалуйста, за свой счет. На сегодня это главная проблема белорусско-китайских отношений. Удастся ли привлечь Лукашенко китайские инвестиции – будем смотреть, но сделать это будет сложно», – сказал Марголин.

Судить о причинах внезапного отъезда Лукашенко из Пекина экономист не взялся, но отметил, что они были «достаточно веские».

«Что на масштабном спортивном форуме, что на политическом церемонии открытия и закрытия – очень важные моменты», – подчеркнул Марголин.


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