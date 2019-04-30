«Коммерсант»: Посол России в Беларуси Михаил Бабич завершает работу в Минске 4 30.04.2019, 17:19

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Михаил Бабич

Фото: ТАСС

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Посла России в Беларуси Михаила Бабича отзывают с должности посла РФ в Минске. Информацию об этом “Коммерсанту” подтвердили несколько высокопоставленных источников. Господин Бабич, не являющийся карьерным дипломатом, считался политическим назначенцем. Период его работы в Минске совпал с активизацией линии Москвы на более глубокую «интеграцию» соседней страной. Михаил Бабич не проработал в Беларуси и года, но запомнился целой серией скандальных заявлений и жесткой пикировкой с белорусским МИДом.

О готовящейся отставке господина Бабича “Ъ” рассказали несколько источников, хорошо информированных о ситуации вокруг посла. «Это обсуждается с прошлой недели»,— сказал один из них. Другой подтвердил, что в ближайшее время ожидается соответствующий указ президента России Владимира Путина.

Отставка Бабича, говорят источники, стала результатом неоднократных просьбЛукашенко, которые тот адресовал лично Владимиру Путину. Последняя беседа, отмечает собеседник «Ъ», состоялась в Пекине, где Александр Лукашенко заверил российского коллегу в том, что готов начать давно обсуждаемую «интеграцию», но снова попросил отозвать посла Бабича. Путин согласился, дал Лукашенко год, пообещав не вмешиваться во внутреннюю белорусскую повестку", — утверждает источник.

Собеседники говорят, что отзыв господина Бабича не следует считать санкцией, и не исключают, что в скором времени ему будет предложена другая работа.

Отношения у посла РФ с белорусскими властями изначально не задались. Михаила Бабича в своем интервью РИА «Новости» призвал интенсифицировать формирование «союзного государства». В ответ официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз обнародовал комментарий, сравнив Бабича с «подающим надежды бухгалтером».