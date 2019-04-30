Ученые назвали кашу, которая защищает печень от воздействия алкоголя 10 30.04.2019, 20:16

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Ученые из Делийского университета выяснили, какая каша способна защитить печень от негативного влияния алкоголя.

Эксперимент проводили на грызунах, которых кормили на протяжении 12 дней 125 и 250 мг овса. Далее мышам вводили 50%-ный раствор этанола, чтобы вызвать характерное повреждение печени. Мыши, которым перед этим давали овсянку, имели меньшие повреждения печени. Ученые уверены, что именно овсяная каша способна снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем с желудочно-кишечным трактом, передает sb.by.

Известно, что овсянка не дает вредным веществам всасываться, приводя в норму функционирование печени. Очень полезна овсянка для детей и людей преклонного возраста, чья пищеварительная система находится в уязвленном состоянии. Конечно, речь идет не о "пустой" каше, а о сбалансированной ценными жирами, белками.

Однако готовить овсяную кашу следует правильно. Как это сделать?

Во-первых, необходимо сварить овсянку на воде. Добавить сливки, или ложку оливкового масла, или мякоть авокадо. Для вкуса можно присыпать ее пармезаном. Во-вторых, мед или варенье лучше заменить белками. Это предотвратит поднятие гликемического индекса, или уровня инсулина. Поэтому ежедневно завтракать сладкой кашей не стоит. Лучше ее подсолить. И это третий пункт. А подсолить ее хорошо на нежирном слабом бульоне или с кусочком сыра, яйцом. Это и станет полноценным здоровым завтраком.