закрыть
30 апреля 2019, вторник, 21:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Ученые назвали кашу, которая защищает печень от воздействия алкоголя

10
  • 30.04.2019, 20:16
  • 3,308

Ученые из Делийского университета выяснили, какая каша способна защитить печень от негативного влияния алкоголя.

Эксперимент проводили на грызунах, которых кормили на протяжении 12 дней 125 и 250 мг овса. Далее мышам вводили 50%-ный раствор этанола, чтобы вызвать характерное повреждение печени. Мыши, которым перед этим давали овсянку, имели меньшие повреждения печени. Ученые уверены, что именно овсяная каша способна снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем с желудочно-кишечным трактом, передает sb.by.

Известно, что овсянка не дает вредным веществам всасываться, приводя в норму функционирование печени. Очень полезна овсянка для детей и людей преклонного возраста, чья пищеварительная система находится в уязвленном состоянии. Конечно, речь идет не о "пустой" каше, а о сбалансированной ценными жирами, белками.

Однако готовить овсяную кашу следует правильно. Как это сделать?

Во-первых, необходимо сварить овсянку на воде. Добавить сливки, или ложку оливкового масла, или мякоть авокадо. Для вкуса можно присыпать ее пармезаном. Во-вторых, мед или варенье лучше заменить белками. Это предотвратит поднятие гликемического индекса, или уровня инсулина. Поэтому ежедневно завтракать сладкой кашей не стоит. Лучше ее подсолить. И это третий пункт. А подсолить ее хорошо на нежирном слабом бульоне или с кусочком сыра, яйцом. Это и станет полноценным здоровым завтраком.


популярное за неделю

Мнение

Сайт «Хартия-97» нужно сохранить любой ценой
Сайт «Хартия-97» нужно сохранить любой ценой Наталья Радина
Какая люстрация без реституции?
Какая люстрация без реституции? Ирина Халип
Россия затаилась
Россия затаилась Богдан Яременко
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип