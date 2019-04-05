Защитники Куропат проводят акцию в урочище

Защитники Куропат проводят акцию в урочище2
- 5.04.2019, 11:23
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(обновляется) Задержаны Павел Северинец и Нина Багинская.
В пятницу, 5 апреля, в Куропатах собрались защитники народного мемориала, чтобы помешать рабочим сносить кресты, если те начнут это делать. В урочище второй день проводятся «работы по благоустройству»: по периметру леса, на месте снесенных накануне крестов, устанавливается забор.
Среди пришедших сегодня на «Голгофу» политик Павел Северинец, Нина Багинская, которая пришла с большим бело-красно-белым флагом, Вячеслав Сивчик, глава минской ячейки БНФ Дмитрий Касперович.
Charter97.org проводит онлайн-трансляцию акции. Видео - Белсат.
11.41
Милиция задержала Павла Северинца и Нину Багинскую.
11.40
Работы в Куропатах возобновились, едут бульдозеры.
11.36
Работы временно приостановлены благодаря активистам.
11.32
Милиция пытается задержать Нину Багинскую, которая требует от сотрудников милиции, чтобы они выключили громкую веселую музыку.
11.30
К участникам акции пришел полковник милиции и пытается оттеснить их от рабочих. Павел Севериниц сказал, что это полковник Удодов, замначальника Минского РОВД.
11.28
«Если вы попробуете валить кресты, мы вам не позволим этого сделать», - заявил Павел Северинец строителям.
11.27
Участники акции отправились к строителям, проводящим работы в Куропатах.
11.25
Павел Северинец предложил сегодня в 16.00 провести в Куропатах объединенную акцию вместе с активистами, пикетирующими ресторан «Поедем поедим».
11.20
Участники акции решили установить ежедневную вахту в урочище для защиты Куропат от разрушения властями.
11.10
Павел Северинец предложил поддержать молебен в воскресенье 7 апреля в 12.00 на площади Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора, к которой призвал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.
11.00
Участницы акции исполнили гимн «Магутны Божа».