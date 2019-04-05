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Защитники Куропат проводят акцию в урочище

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  • 5.04.2019, 11:23
  • 1,396
Фото: «Белсат»

(обновляется) Задержаны Павел Северинец и Нина Багинская.

В пятницу, 5 апреля, в Куропатах собрались защитники народного мемориала, чтобы помешать рабочим сносить кресты, если те начнут это делать. В урочище второй день проводятся «работы по благоустройству»: по периметру леса, на месте снесенных накануне крестов, устанавливается забор.

Среди пришедших сегодня на «Голгофу» политик Павел Северинец, Нина Багинская, которая пришла с большим бело-красно-белым флагом, Вячеслав Сивчик, глава минской ячейки БНФ Дмитрий Касперович.

Charter97.org проводит онлайн-трансляцию акции. Видео - Белсат.

11.41

Милиция задержала Павла Северинца и Нину Багинскую.

11.40

Работы в Куропатах возобновились, едут бульдозеры.

11.36

Работы временно приостановлены благодаря активистам.

11.32

Милиция пытается задержать Нину Багинскую, которая требует от сотрудников милиции, чтобы они выключили громкую веселую музыку.

11.30

К участникам акции пришел полковник милиции и пытается оттеснить их от рабочих. Павел Севериниц сказал, что это полковник Удодов, замначальника Минского РОВД.

11.28

«Если вы попробуете валить кресты, мы вам не позволим этого сделать», - заявил Павел Северинец строителям.

11.27

Участники акции отправились к строителям, проводящим работы в Куропатах.

11.25

Павел Северинец предложил сегодня в 16.00 провести в Куропатах объединенную акцию вместе с активистами, пикетирующими ресторан «Поедем поедим».

11.20

Участники акции решили установить ежедневную вахту в урочище для защиты Куропат от разрушения властями.

11.10

Павел Северинец предложил поддержать молебен в воскресенье 7 апреля в 12.00 на площади Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора, к которой призвал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

11.00

Участницы акции исполнили гимн «Магутны Божа».


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