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Павел Северинец поддержал проведение молебна в воскресенье возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора

  • 5.04.2019, 11:45
Павел Северинец

Молебен состоится 7 апреля в 12.00.

В пятницу, 5 апреля, в Куропатах вновь собрались защитники народного мемориала, чтобы помешать рабочим сносить кресты, если те начнут это делать. В урочище второй день проводятся «работы по благоустройству»: по периметру леса, на месте снесенных накануне крестов, устанавливается забор.

Выступая перед собравшимися, лидер партии «Белорусская Христианская Демократия» Павел Северинец предложил поддержать проведение молебна в воскресенье 7 апреля в 12.00 на площади Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора, к которому призвал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.


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