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Беларусь решила на четверть поднять тариф на транзит для «Транснефти»

  • 5.04.2019, 16:23
фото с сайта cnews.ru

Сообщая о планах повысить тариф на 23%, белорусские власти ссылаются на обстановку в стране.

Беларусь письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%. Об этом журналистам сообщил президент компании Николай Токарев, передает РБК.

По его словам, предложение увеличить тариф на прокачку через трубопровод «Дружба» — обычная процедура.

«У нас есть методика, согласовывается тариф, и сейчас площадка переговоров об этом будет в правительстве», — сказал Токарев. Повышение на 23% — это переговорная позиция Минска, и «довольно спорная», отметил он.

Повысить тариф на прокачку по своему участку нефтепровода «Дружба» Беларусь намерена с 1 мая, объяснил журналистам советник главы «Транснефти» Игорь Демин. По его словам, такое предложение было сделано со ссылкой на экологическую ситуацию в Беларуси.

«Они хотят улучшить экологию за счет трубопроводного транспорта. Если мы не соглашаемся с таким увеличением, они обращаются в антимонопольное ведомство. ФАС России и Беларуси должны провести эти переговоры и договориться о повышении по формуле», — отметил Демин.

Между Россией и Беларусью с 2010 года действует межправительственное соглашение, которое регулирует тарифы на услуги по транзиту нефти по магистральным трубопроводам в Беларуси. Соглашение допускает плановый и внеплановый пересмотр тарифов.

Для внепланового пересмотра тарифов белорусскими организациями трубопроводного транспорта должны быть предложены обоснованные предложения, после чего их передают на согласование в Россию.

Если договоренности о размере повышения достигнуть не удается, то новый тариф определяется уполномоченными органами стран (в частности, ФАС России) при участии транспортных организаций.

В январе 2019 года была проведена плановая индексация тарифа на 7,6%. Новые тарифы вступили в силу 1 февраля 2019 года. До этого плановая индексация прошла в 2018 году (на 6,7%).

В 2019 году объем поставок нефти из России в Беларусь планируется сохранить на уровне 2018 года — 18 млн т, говорил ранее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов. Всего, по его словам, по соглашению с Россией туда ежегодно поставляется 24 млн т нефти в год, из которых 18 млн т используются Минском для внутреннего потребления и переработки, а оставшиеся 6 млн т страна может «перетаможивать» и направлять пошлины с этого объема в национальный бюджет.


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