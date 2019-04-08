Зачем мы вообще нужны? 13 Наталья Радина

8.04.2019, 9:15

6,245

НАТАЛЬЯ РАДИНА

ФОТО: РОСТИСЛАВ ГОРДОН / GORDONUA.COM

Итоги молебного воскресенья.

Около 1000 человек (по первоначальной оценке журналистов радио «Свобода») вышли в воскресенье, 7 апреля, на молебен на площадь Свободы к Минскому Свято-Духовому кафедральному собору. Вышли, несмотря на запугивания и превентивные аресты Павла Северинца, Николая Статкевича, Максима Винярского, Ольги Николайчик и других лидеров. Вышли, несмотря на практически полное отсутствие информации о предстоящем мероприятии в независимых СМИ. О молебне в центре Минска накануне сообщили единицы из них - «Новы час», «Радыё Рацыя» и, конечно, «Хартия-97».

Меня удивило неприсутствие на молитве за Куропаты многих политиков, называющих себя оппозиционерами и христианами. В основном пришли представители Белорусского Национального Конгресса (кого не смогли арестовать) и КХП БНФ. Но больше всего потрясло тотальное замалчивание в независимых СМИ объявления о молебне у Свято-Духового собора.

Сатанинские действия власти возмутили всех. Люди были едины в своем протесте. Это было видно в самом начале по социальным сетям и на всех сайтах. Но последующее коллективное решение редакторов замалчивать общебелорусский молебен в центре Минска сломало хрупкое, нарождающееся единство белорусов, независимо от вероисповедания и политических пристрастий.

Нет, я не удивляюсь, когда медиа боятся сообщать о «несанкционированных» властями (а они у нас все таковые) акциях оппозиции, хотя этот запрет противоречит даже лукашенковской Конституции. Но не дать информации о предстоящем молебне, проведение которого не подпадает ни под какой карательный закон? Молебне за души людей, расстрелянных в Куропатах?! В дни, когда место их захоронения «утюжат» экскаваторы, ломают установленные там кресты и по периметру устанавливают тюремную ограду?

Что это? Равнодушие? Трусость? Или работа под кураторами из КГБ, которые формируют повестку многих независимых СМИ, о чем публично рассказал бывший редактор «Еврорадио» Виталий Зыблюк?

Могу ли я вас понять? В другой ситуации может быть. Сама редактор сайта и изо всех сил пытаюсь его сохранить. Но я убеждена, что компромиссы могут иметь место только, если они не идут вразрез с совестью и правдой.

Да, нам всем тяжело работать: и внутри страны, и в изгнании. Власти используют против независимых журналистов весь арсенал репрессий: начиная от убийств, арестов, закрытий изданий и заканчивая блокировками и финансовым удушением. Да, нас мало, выживших. Но в этой изматывающей борьбе за существование мы не должны забывать о том, ради чего, собственно, работаем. В первую очередь - для донесения правдивой информации до людей.

И если мы не в состоянии делать даже этого — зачем мы вообще нужны?

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org

***

Если вам понравилась статья, Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом:

ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url

РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

Название банка:Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com