Как ОНТ c помощью Velcom «делает» себе посещаемость? 10 8.04.2019, 12:10

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Мошенническая накрутка связана с блокировкой сайта «Хартия-97».

Принадлежащая австрийцам компания Velcom уже более года незаконно, в нарушение всех международных норм, блокирует в Беларуси сайт Charter97.org.

Но вчера многие читатели «Хартии», которые пользуются мобильным интернетом от провайдера Velcom, обратили внимание, что при вводе в адресную строку браузера адреса Charter97.org, открывается страница официального пропагандистского ресурса ОНТ. Через других провайдеров также зайти на наш сайт по-прежнему невозможно.

Некоторые читатели позвонили на «горячую линию» ОНТ, чтобы высказать свое возмущение, но там сначала предложили обратиться в приемную телеканала, потом - в Velcom, а после просто перестали отвечать на звонки. Сотрудники Velcom, в свою очередь, либо говорят, что не знают о редиректе на сайт ОНТ, либо убеждают, что «такого не может быть», либо отказываются от комментариев.

Предлагаем нашим читателям, которые сталкиваются с такой проблемой, звонить в компании Velcom и пытаться узнать, почему вместо нашего сайта при вводе адреса Charter97.org у них открывается другой ресурс.

Справочная служба Velcom: 8 (017) 3303030 либо 411 (для абонентов Velcom)

«Горячая линия» ОНТ: 8 (017) 2170424, приемная ОНТ: 8 (017) 2906672.

Справка:

До января 2005 года 69,9 % акций velcom принадлежали кипрской компании SB Telecom, 30% – ЗАО «Белтехэкспорт», 0,1% – РУП «Белтелеком». В августе 2007 года SB Telecom выкупила 100 % акций предприятия за $556 млн.

Сейчас владельцем Velcom является австрийская компания A1 Telekom Austria Group, которая в 2007 году подписала договор о покупке 70 % акций SB Telecom, а в октябре 2010 года - оставшихся 30% акций.

Генеральным директором компании по состоянию на 2019 год является Гельмут Дуз.

Владельцем телеканала ОНТ является Министерство информации Республики Беларусь, которому принадлежит 51% акций компании (напомним, именно оно приняло решение о блокировке «Хартии»). Собственники оставшихся 49% акций - Беларусбанк (29%) и ООО «Фабрика информационных технологий» (20%).

Такая мошенническая накрутка посещаемости сайта ОНТ с помощью Velcom началась вскоре после визита канцлера Австрии Себастьяна Курца к диктатору Лукашенко.

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Сайт «Хартии» по-прежнему заблокирован на территории Беларуси. Ниже описаны самые простые способы читать сайт на смартфоне или компьютере. Они работают и для абонентов Velcom. Расскажите о них своим друзьям, родственникам и коллегам. Научите обходить блокировку родителей, представителей старшего поколения. Поделитесь этой информацией в своих аккаунтах в соцсетях.

Как читать сайт Charter97.org на смартфонах

Установите приложения Intra или 1.1.1.1. Процесс установки займет пару минут.

Intra

1. Нажмите на эту ссылку в браузере вашего смартфона https://play.google.com/store/apps/details?id=app.intra&hl=en_US. После этого откроется страница программы в Google Play.

2. Нажмите на кнопку Install или Установить (в зависимости от языковой версии). Приложение скачается и загрузится автоматически в течение нескольких минут.

3. Найдите иконку Intra среди установленных на вашем смартфоне приложений и нажмите на нее. Приложение запустится. Во всплывающем окне (если оно появится) нажмите Разрешить или Allow.

4. Передвиньте ползунок возле слова Отключено вправо. Слово должно смениться на Включено.

5. Читайте сайт «Хартия-97» в вашем браузере.

1.1.1.1

1. Нажмите на эту ссылку в браузере вашего смартфона https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloudflare.onedotonedotonedotone. После этого откроется страница программы в Google Play.

2. Нажмите на кнопку Install или Установить (в зависимости от языковой версии). Приложение скачается и загрузится автоматически в течение нескольких минут.

3. Найдите иконку 1.1.1.1 среди установленных на вашем смартфоне приложений и нажмите на нее. Приложение запустится. Во всплывающем окне (если оно появится) нажмите Ok.

4. Передвиньте ползунок возле слова Отключено вправо. Слово должно смениться на Подключено.

5. Читайте сайт «Хартия-97» в вашем браузере

Как читать Charter97.org на компьютере или ноутбуке

Установите расширение Browsec, которое позволяет открывать заблокированные сайты в самых популярных в Беларуси браузерах — Chrome, Firefox, Yandex и Opera. Процесс установки займет пару минут.

1. Зайдите на сайт https://browsec.com/, нажмите синюю кнопку «Install BROWSEC for free».

2. На открывшейся странице нажимаете на кнопку Добавить/Установить/Add/Install (в зависимости от языка и вашего браузера), во всплывающем окне нажимаете Добавить/Add, затем Оk.

3. Нажимаете на иконку Browsec в правом верхнем углу окна браузера (она выглядит в виде серого глобуса), во всплывающем окне нажимаете кнопку Protect me. Глобус должен сменить цвет на зеленый.

4. Читайте сайт «Хартия-97».