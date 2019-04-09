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Верховный суд оставил приговор по делу Коржича без изменения

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  • 9.04.2019, 15:14
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Александр Коржич

Светлана Коржич требовала привлечь к ответственности бывшего начальника из Печей и врачей, которые лечили ее сына.

В своей апелляционной жалобе мать погибшего солдата Светлана Коржич просила более сурово наказать трех сержантов Евгения Барановского, Антона Вяжевича, Егора Скуратовича, увеличив срок наказания еще на 2−4 года, пишет tut.by.

Кроме того, она требовала привлечь к ответственности бывшего начальника 72-го гвардейского объединенного центра в Печах Константина Чернецкого и врачей, которые лечили ее сына.

Сегодня Верховный суд рассматривал апелляционную жалобу по делу рядового Александра Коржича, которого нашли с майкой на голове и завязанными шнурками в подвале медицинской роты 3 октября 2017 года. Его пропажу обнаружили лишь спустя семь дней.

С приговором Минского областного суда не согласились ни обвиняемые с их защитниками, ни сама потерпевшая. Как рассказала в суде Светлана Коржич, она подала жалобу лишь после того, как узнала, что сержанты решили обжаловать приговор.

Судебная коллегия выслушала все стороны: обвиняемых, адвокатов, потерпевшую, гособвинителя. И удалилась в совещательную комнату на несколько часов.

Перед тем, как в зал зашла коллегия, Светлана Коржич, глядя на клетку с обвиняемыми, громко сказала:

- Бог вам судья!

- Ведите себя спокойно! - ответил Егор Скуратович и попытался сказать что-то еще, но конвой сделал ему замечание.

- Это я не тебе говорю, а Барановскому, - прокомментировала потерпевшая.

Верховный суд оставил приговор без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Напомним, выступая сегодня в процессе, Светлана Коржич просила вызвать в суд бывшего начальника 72-гвардейского объединенного центра в Печах Константина Чернецкого, который ранее уже был допрошен Минским областным судом. А также настаивала на явке врачей, которые лечили ее единственно сына. Женщина возмущена тем, что Александра Коржича не раз выставляли человеком, имеющим психические проблемы, ссылаясь на диагноз «соматоформная вегетативная дисфункция».

— Это не психическое заболевание, а состояние организма! Саша был здоровым, когда призывался в армию. (…) Вызывайте докторов, свидетелей. Это заболевание указал сам следователь. Так у нас половина зала с соматоформной дисфункцией, — говорила Светлана Коржич.

Из свидетелей сегодня в суд никто не вызвался.

Напомним, 5 ноября 2018 года Минский областной суд признал сержантов из Печей виновными в доведении до самоубийства рядового Александра Коржича и приговорил Евгения Барановского к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества, Антона Вяжевича — к 7 годам, Егора Скуратовича — к 6 годам лишения свободы. В адрес министра обороны Андрея Равкова суд вынес частное определение. Сержанты осуждены по ч. 3 ст. 455 УК (Злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия), ч. 1, 2 ст. 430 (Получение взятки), а Барановский еще по ч. 1 ст. 205 (Кража).

Сегодня потерпевшая Светлана Коржич просила увеличить сроки и приговорить Барановского к 12 годам, Вяжевича — к 11 годам, Скуратовича — к 8 годам. Прокурор Юрий Шерснев говорил, что версия мамы об убийстве сына исследовалась в суде, но не нашла своего подтверждения.

Приговор вступил в законную силу.


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