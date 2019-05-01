Геннадий Федынич: Отменяйте принудительный труд, иначе народ отменит эту власть 13 1.05.2019, 7:42

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В регионах Беларуси зреет колоссальное возмущение.

По случаю Международного дня солидарности трудящихся сайт Charter97.org поговорил с лидером Независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадием Федыничем.

- Какие проблемы сейчас больше всего волнуют белорусских рабочих? Кто чаще всего обращается за помощью в профсоюз РЭП и по каким вопросам?

- В последние два месяца в наш профсоюз обратилась масса людей.

Большинство обращений связаны с тремя проблемами.

Во-первых, это невыплата денег по договорам подряда. Людей просто «кидают», не выплачивая им по итогу заработную плату. Как правило, уже в самом начале работникам предлагают неправильно составленные договора подряда. Люди не знают, как должен оформляться подобный документ, и этим пользуются различные организации и наниматели.

Вторая группа тех, кому мы часто помогаем – это материально ответственные лица в магазинах, коопсоюзах и других местах, где постоянно оборачиваются значительные суммы денег. И часто недостачи в этих учреждениях «вешают» именно на таких людей, не вникая в подробности. А ведь если разобраться, то во многих случаях речь идет о таких недостачах, что даже если бы бедный завмаг или кладовщик вывозил все сутками на машине – то все равно бы не «украл» на такую сумму. Люди просто становятся заложниками созданной в Беларуси системы.

Третья важная проблема – это то, что работающие по контракту люди не могут уволиться, когда хотят поменять работу на более высокооплачиваемую. Их не увольняют, ссылаясь на декреты Лукашенко №9 и №25.

Это и есть та «триада» проблем, с которой белорусские рабочие обращаются к нам больше всего. К ней надо добавить «тунеядские» вопросы – обращения тех, кто попал в так называемые «списки не занятых в экономике».

- Юрист профсоюза РЭП Леонид Судаленко говорил, что в регионах за вакансией в 300 рублей выстраиваются очереди. Власти же называют совсем другие цифры «средних зарплат». Как выглядит реальная ситуация с зарплатой и работой в нашей стране?

- Понимаете, система официальной статистика и в Беларуси совершенно не отражает реального положения дел с заработной платой. И наниматели активно пользуются ситуацией, которая возникла в стране.

В Беларуси установлен минимальный потребительский бюджет. Он равен 451 рублю. По определению, это деньги, которые должны быть потрачены на основные потребительские и социально-культурные потребности человека.

Так вот, возникает вопрос: почему тариф первого разряда – не 451 рубль? И почему нанимателю законом устанавливают размер минимальной зарплаты в 330 рублей? При этом мы фиксируем массу фактов, когда люди получают 280, 290, 300 рублей. Ну это же издевательство над работниками!

Если бы минимальная зарплата не могла бы быть меньше ставки первого разряда, то есть 450 рублей, то на четвертом разряде рабочий получал бы как минимум 500 рублей независимо от региона.

Что – это какое-то заоблачное требование? Что, государство это не в состоянии сделать? Сразу разорится?

Это можно сделать – и я даже скажу, как. Нужно просто сократить государственные расходы на чиновничий аппарат. Стольких министерств, ведомств, милиции, разных госслужащих на душу населения, как в Беларуси, не нужно ни одной стране.

Но власть не хочет этим заниматься. В итоге весь этот аппарат сидит на шее у рабочего – как в пословице: один с сошкой, семеро с ложкой. О каком тогда «социально-ориентированном» государстве можно говорить? Сегодня Беларусь – антисоциально-ориентированное государство.

- Из-за низких зарплат люди уезжают на заработки – а на родине их записывают в «тунеядцы». Что вы думаете о возвращении декрета о «тунеядцах» и как с ним бороться?

- Во-первых, декреты о «тунеядцах» №1 и №3 должны быть упразднены, и как можно быстрее.

Те белорусы, которые сегодня работают в Польше и России, присылают на родину миллионы долларов. И эти деньги тратятся на поддержание экономики Беларуси. Кроме того, различные торговые наценки, НДС – это все оплачивается из кармана населения, в том числе и тех людей, которые работают за рубежом и отдают заработок своим семьям.

Они здесь, с нами, они работают на благо Беларуси. И надо быть благодарным этим людям за то, что они высылают свои деньги семьям. Если бы и этих миллионов долларов не было, тогда бы покупательная способность населения уменьшилась еще бы в разу.

Неужели правительству это не понятно? Если не понятно – значит, должно быть другое правительство, другая власть, которой это будет понятно.

Людей в Беларусь надо возвращать. И есть только один способ: мотивация у труду достойными зарплатами. Если не получается сразу создать условия, чтобы человек заработал свою 1000 долларов, как в Польше, надо идти к этому поэтапно: пусть он вначале заработает 600-800 долларов, но будет жить с семьей и знать, что ситуация понемногу меняется к лучшему.

А от того, что уехали высококвалифицированные работники, будет страдать качество производимой в Беларуси продукции – и в строительстве, и в промышленности, и везде. Потому что из-за сегодняшней власти мы теряем лучших. И это – факт.

- Международные организации не раз били тревогу, что в Беларуси применяется принудительный труд. Какие именно формы принудительного труда используют белорусские власти?

- Здесь стоит вспомнить, что человеку в Беларуси практически невозможно уволиться до истечения срока контракта. Белорус фактически принуждают работать за копеечные зарплаты на одном и том же рабочем месте.

Естественно, что Международная организация труда (МОТ) и мировая общественность рассматривают это как принудительный труд.

Уже давно переспел момент, когда надо было срочно отменять декреты Лукашенко №29 и №5. Люди должны работать по бессрочным трудовым договорам. Согласно Конституции, право на труд человек определяет самостоятельно: он ищет себе лучшее место, отвечающее его запросам и потребностям в развитии.

Почему в Беларуси человек должен всю жизнь прозябать на контракте, заключенном только в интересах нанимателя и государства? Мало того, что контракты заключают только на год – и у людей каждый год каждый год происходят нервные срывы из-за стресса – так еще и не разрешают переходить на место, где человек может больше заработать и тем самым больше вложить в экономику.

Поэтому да, в Беларуси есть принудительный труд в чистом виде, и мы будем бороться с этим явлением вместе с МОТ.

Декреты Лукашенко должны быть безоговорочно отменены. На срочных контрактах должны работать только определенные категории людей: это руководители предприятий, бухгалтера и те, кто приходят на замену временно отсутствующим работникам (например, находящимся в декретном отпуске).

Все остальные должны работать по бессрочным трудовым договорам. И то, что сегодня предлагает официальная Федерация профсоюзов (ФПБ) – это попытка обмануть рабочих. Они хотят, чтобы вначале с работниками заключался контракт на год, а потом, если все хорошо – долгосрочный или бессрочный контракт. Хватит играть в эти игры! Контракты, принудительный труд и декреты №5 и №29 должны быть отменены.

Все это прекрасно понимают. Созреют – когда отменят декреты Лукашенко вместе с этой властью. Тут третьего не дано: либо правительство отменит эти декреты, либо народ отменит эту власть.

- В Беларуси периодически вспыхивают стихийные возмущения рабочих своим положением. Как сделать так, чтобы это глухое недовольство переросло в организованный протест?

- Любой протест не может является абсолютно стихийным мероприятием. Всегда и везде есть неформальные лидеры. Потому задача состоит в том, чтобы объединить этих неформальных лидеров и выработать общие требования к властным структурам.

Если они начнут выполнять эти требования – значит, эти люди выполняют волю народа. Согласно Конституции, власть в стране должна принадлежать народу. Сегодня же власть в Беларуси принадлежит чиновникам Лукашенко, которые по своей недальновидности стараются не допустить влияния народа на принятие решений в стране.

Даже для того, чтобы выйти на мирную акцию протеста, они требуют от людей заплатить 3-4 тысячи долларов. Вы что, ребята, нарочно это делаете, чтобы загнать проблему внутрь?

Загоните. А я вам скажу: если пружина сильно сжимается в одну сторону, она имеет эффект разжиматься в другую сторону. Если кто-то хочет проверить этот эффект на себе – придет время, проверите.

Нельзя с народом так поступать. Нельзя в народе видеть люмпен. Народ наш грамотный. Если он сдержанный – это не значит, что он безынициативен.

Проедьтесь по регионам: недовольство властью там колоссальное. Такого еще не было в новейшей истории Беларуси.

- Что бы вы хотели сказать белорусским рабочим в День международной солидарности трудящихся?

- Хотел бы, чтобы все помнили: 1 мая – это не праздник труда. Это День международной солидарности трудящихся. И солидарности надо учиться, как когда-то учились читать по букварю.

Солидарность само по себе не приходит. Не должно сейчас быть чужой боли и чужих проблем у рабочего класса. Если мы научимся поддерживать друг друга и проявлять солидарность с Светлогорском, Брестом, регионами и маленькими городами – люди почувствуют, что они живут в общей большой семье белорусских граждан, которые знают себе цену.

Поэтому я хочу сказать белорусским рабочим: за свои права надо бороться, их так просто никто никогда не давал и давать не будет.

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