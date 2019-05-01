4 мая будет днем безвозмездного труда 1 1.05.2019, 9:25

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Иллюстрационное фото

Так решили чиновники в Горках.

В Горках 4 мая решили сделать днем безвозмездного труда — так решил райисполком, сообщает «Горецкий вестник».

Предприятиям, организациям, сельским исполнительным комитетам рекомендовано провести в этот день субботник на рабочих местах или заняться благоустройством Горок, сельских населенных пунктов.

Такое решение Горецкий райисполком принял для активизации работы по наведению порядка на земле, для благоустройства сельских населенных пунктов Горецкого района, подготовки к районному празднику тружеников села «Дожинки-2019».