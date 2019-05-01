Силовиков такого уровня в Беларуси еще не сажали Валерий Карбалевич

1.05.2019, 12:15

Что стоит за увольнением и задержанием бывшего начальника охраны Лукашенко.

Отставка и предполагаемое задержание заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина - симптом того, что Лукашенко начал сомневаться в политической или личной лояльности руководителей силовых структур.

Предполагаемое задержание заместителя госсекретаря Совета безопасности, который ранее 7 лет возглавлял службу охраны Александра Лукашенко стало резонансным политическим событием. Об этом 29 апреля с ссылкой на собственные источники сообщили ряд негосударственных медиа. 30 апреля появился указ Лукашенко, датированный 24 апреля, об увольнении полковника Андрея Втюрина «за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего».

Силовиков такого уровня в Беларуси за решетку до сих пор не сажали. Пока информации очень немного, мало понятно, что ему инкриминируют. Но даже из самого факта задержания можно сделать ряд важных выводов.

Сомнение в лояльности силовиков

В Беларуси ранее арестовывали министров, под суд попала руководитель делами Лукашенко Галина Журавкова. Были случаи, что cудили генералов (заместитель председателя Пограничного комитета генерал Евгений Комарницкий). Однако случай Втюрина особенный. Заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси, бывший начальник Службы безопасности Лукашенко. И возможный кандидат на пост госсекретаря, ведь Станислав Зась, занимающий сейчас эту должность, собирается стать генеральным секретарем ОДКБ.

Отношение Лукашенко к силовикам очень своеобразное. Как в любом авторитарном режиме, они - главная опора, самый важный инструмент удержания власти. Он очень дорожит лояльностью силовых структур, поэтому прощает их руководителям многие грехи.

Если в 2007 году руководство КГБ вышло из-под контроля и его пришлось срочно менять, то Лукашенко направил председателя Комитета госбезопасности Степана Сухоренко послом в Армению, арестовывать его не решился. Поэтому должно было случиться что-то чрезвычайное, чтобы задержать человека такого ранга. Вряд ли причина такой чрезвычайности - взятка.

Задержание Втюрина - симптом того, что Лукашенко начал сомневаться в политической или личной лояльности руководителей силовых структур. Кстати, много раз анонсирована совещание по результатам проверки работы этих органов так до сих пор и не проведен. Что создает дополнительную интригу.

Лукашенко не доверяет никому

Эта история подтверждает то, о чем мы до сих пор знали или только догадывались. А именно: спецслужбы следят друг за другом, а компромат несут Лукашенко. Ведь чтобы задержать заместителя госсекретаря Совета безопасности, надо же было его много «пасти», причем разрешение на слежку мог дать только один человек. То есть высшие чиновники в Беларуси - самые несвободные люди в стране, они не могут говорить то, что думают, даже дома на кухне. Так что не завидуйте им.

Коттедж в элитном поселке Дрозды (сообщалось, что дом Втюрина в Дроздах-2 опечатан) - не гарантия успеха и благополучия. Это золотая клетка. Как говорится, если вы ходите по камере, это еще не значит, что вы не сидите.

Начальник Службы безопасности Лукашенко - самое доверенное лицо главы государства. Этому человеку Лукашенко доверяет свою безопасность, судьбу, жизнь. И если офицер, который семь лет занимал такую должность, попадает в опалу - то это тревожный симптом. Лукашенко не доверяет никому. Постоянно жить в таком психологическом состоянии - тяжелое испытание.

Возможен российский след

Блогер NEXTA пишет: «Официальная причина задержания - взятка в особо крупном размере ($ 150000). Неофициальная - ну нельзя слишком дружить с высшими чиновниками Российской Федерации, если отношения с ней оставляют желать лучшего. А уж взятку бы как-нибудь простили - не впервой».

Вот возможный российский след - это интересный поворот. Вопрос о российском влияние на силовые структуры Беларуси - вечная тема в белорусском экспертном сообществе. Здесь много слухов и почти полное отсутствие фактов.

Очень сейчас кстати обратиться к опыту Украины, где в момент острого кризиса выяснилось, что много представителей силового блока работала на Россию.

И, кстати, уже экс-посол России Михаил Бабич встречался с министром обороны Беларуси Андреем Равкова, министром МВД Игорем Шуневичем.

Кстати, до сих пор на ведущих должностях в Беларуси было много чиновников, которые родились не в Беларуси. «Наша Нива» приводит информацию: «Если посмотреть биографии госсекретаря Совета безопасности (Станислава Зася), а также трех его заместителей, то выяснится, что в Беларуси родился только Михаил Пузиков».

Міністар унутраных спраў Ігар Шуневіч (зьлева), Аляксандр Лукашэнка і дзяржсакратар Савету бясьпекі Станіслаў Зась

Не до конца понятно, почему Лукашенко проводит именно такую кадровую политику. Возможно, он считает, что выходцы из других республик бывшего СССР будут преданы персонально ему. Также, вероятно, имеет значение тот факт, что люди, родившиеся за пределами Беларуси, согласно Конституции не имеют права баллотироваться на пост президента.

Какова бы ни была причина такой кадровой политики, но сейчас, во время острого конфликта с Россией, это может стать проблемой. Возможно, перед нами начало чистки руководства от потенциальных пророссийских сторонников?

Прогноз «дела Втюрина»

Выскажу прогноз. Трудно поверить, что Андрея Втюрина посадят за решетку на много лет по судебному приговору. Ведь с человеком, который обладает такими многочисленными государственными тайнами, в том числе - связанных с личной жизнью Лукашенко, нельзя поступать, как с обычным взяточникам. Он очень много знает. Поэтому, думаю, либо дело до суда не дойдет, либо ситуация будет развиваться по схеме, апробированной на Галине Журавковой. То есть суд вынесет приговор, а потом Лукашенко помилует заключенного и выпустить на свободу под гарантию его молчания.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»