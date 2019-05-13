Почему с территории завода в Бресте в ночное время нелегально вывозится продукция? 6 13.05.2019, 15:33

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Иллюстрационное фото

Борцы с аккумуляторным заводом ведут круглосуточную вахту.

Сегодня ночью под Дрогичином противниками строительства аккумуляторного завода под Брестом была остановлена фура, которая ранее выехала с территории завода.

Сайт Charter97.org связался с участницей событий, активисткой инициативной группы по борьбе с аккумуляторным заводом под Брестом Марией Гололюк:

- Возле завода мы ведем круглосуточную вахту. Если раньше дежурства были почасовыми, то после того, как мы увидели, что завод подает признаки работы, они стали круглосуточными. Мы ведем наблюдение за тем, что и как происходит: шумы, работа, кто приезжает-уезжает с завода.

Вчера, в 22.30 я выехала из дома в сторону аккумуляторного завода на дежурство, которое начиналось в 23 часа. Активисты, которые дежурили до меня, сказали, что на аккумуляторный завод приехал водитель где-то в 22.50. Он оставил собственный транспорт, сел прогревать фуру и в 23.30 выехал с территории завода.

Я и несколько активистов поехали за ним. Мы все были ошеломлены! Пусконаладочные работы якобы идут с 8 утра до 8 вечера и, в принципе, никаких действий на заводе происходить не должно.

Стоит сказать, что эти фуры стояли на территории завода и хотя ничего увидеть мы не смогли, у нас были подозрения, что на днях в них загрузили продукцию.

В общем, фура отъехала в направлении Пинска. За ней поехали мы, активисты, на трех машинах. Проезжая населенные пункты, периодически вызывали милицию и под Драгичином подъехала патрульная служба с оперуполномоченным и остановили машины. К этому времени мы тоже успели подъехать. У водителя прямо на трассе проверили все документы, у него были и товарно-транспортные накладные. После милиционеры сказали, что для фиксации и полной проверки груза, находящегося внутри, нужно проехать в более светлое место. Им оказалась заправка. Мы все поехали туда, остановились, открыли фуру и увидели, что внутри находятся готовые аккумуляторы. Отмечу, что на них не было опознавательных наклеек. В товарно-транспортных накладных было написано, что груз транспортируют из Бреста в Пинск.

Все аккумуляторы были запакованы и на них написали, что продукция полностью готова к отгрузке и оклейке.

В общем, милиционеры взяли освидетельствования, проверили накладные и на этом их полномочия закончились. Дальше делом должны были бы заниматься другие службы. Машину отпустили и она поехала на Пинск.

- Что вы намерены делать дальше, в связи с доказательствами работы завода?

- Сейчас наша инициативная группа разбита на ячейки, где каждый занимается своим делом. Во все вышестоящие структуры уже были звонки. Более того, у нас есть информация, что еще одна машина сегодня выехала в направлении Пинска. В данные момент она уже в городе. Инициативная группа также вызывала милицию и сопровождала фуру до Пинска.

Хочу отметить, что мы не намерены сдаваться. Мы в шоке, что с территории завода в ночное время вывозится готовая продукция. Это совсем не вяжется с якобы ведущейся на заводе пусконаладочной работой.

Мы будем продолжать работать, дежурить, сообщать о каждом шаге на заводе, постоянно фиксировать нарушения.