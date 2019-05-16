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В минской школе прошел первый в Беларуси «облачный урок»

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  • 16.05.2019, 20:04
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Фото: velcom

В 7 «Б» классе минской СШ №182 имени Карвата прошел необычный урок информатики.

Ученики смогли изучить особенности работы в графическом редакторе с помощью «облачных» технологий, передает belmir.by.

В школе при поддержке Главного информационно-аналитического центра Минобразования был установлен и введен в эксплуатацию первый «облачный» класс, а сейчас прошел первый в стране «облачный урок».

Фото: velcom

Впервые velcom | A1 представила услугу «Облачный класс» в ноябре прошлого года на ITE-2018 – международной специализированной научно-технической выставке-форуме «Информационные технологии в образовании».

Вся информация и приложения размещаются «в облаке» – на серверах дата-центра компании, а сам класс представляет собой 16 рабочих мест на основе «тонких» клиентов – облегченных версий компьютеров белорусского производства без жестких дисков.

Фото: velcom

В рамках услуги velcom | A1 также предоставляет весь необходимый на уроке информатики комплект лицензионного программного обеспечения, включая пакет Office и другие программы, не требующие лицензирования.

Компания в том числе проводит первичную настройку оборудования и ПО, обучает учителей информатики, оказывает гарантийную сервисную поддержку.

Преимущества «Облачного класса» – значительно более низкая стоимость и экономия электроэнергии в сравнении со стационарными компьютерами. Стоимость одного рабочего места, включая моноблок, ресурсы дата-центра и ПО, – 49 рублей.

Фото: velcom
Фото: velcom

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