Футурологи рассказали, какой будет пища будущего 2 17.05.2019, 12:26

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Развитие искусственного интеллекта позволит всем составлять индивидуальную диету.

Британские аналитики совместно с футурологами провели исследование и выяснили, как будет выглядеть человеческий рацион к 2025, 2050 и 2169 году. Эксперты считают, что развитие искусственного интеллекта позволит всем составлять индивидуальную диету и получать питательные вещества в форме пластырей и таблеток, пишет журнал «Нож».

Рынок альтернативного белка вырастет на 25 % — его будут брать из насекомых. Обычным делом станет мука из сверчков и макароны из кузнечиков, а пшеницу, кукурузу, рис и сою вытеснят моринга и бамбарский земляной орех. Хитом продаж станет молоко из водорослей.

Через 30 лет любителям рыбы придется отвыкать от трески, лосося, пикши, тунца и креветок и переходить на медуз, потому что они отлично размножаются в теплых водах в отсутствии хищников.

К 2169 году люди будут хранить информацию о своих пищевых потребностях в микрочипах, вживленных в тело. По необходимости чип будет посылать сигнал в супермаркет, а затем дрон или робот доставит необходимые продукты.

«Людей все больше и при выборе продуктов они всё чаще руководствуются соображениями здоровья, защиты окружающей среды и защиты животных. Это значит, что современная пищевая промышленность не может удовлетворить потребности населения, которое скоро достигнет 9 млрд», — говорят исследователи.