Видеофакт: Как будет выглядеть Земля, если растают все льды 1 2.05.2019, 8:22

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Ученые поместили всю информацию в небольшой видеоролик.

В 2015 году специалисты NASA показали, что уровень Мирового океана растет быстрее, чем ожидалось, и что, по всей видимости, в ближайшие десятилетия он поднимется как минимум на 90 сантиметров, пишет popmech.ru.

Если же данная тенденция — ввиду глобального потепления — продолжится, в будущем Земля может остаться в принципе без постоянных льдов (конечно, это не случится в ближайшем будущем: согласно оценкам 2013 года, потребуется, вероятно, минимум 5 000 лет, чтобы на Земле растаял весь постоянный лед). Что же случится, если растает весь лед?

В небольшом ролике, подготовленном изданием Business Insider, демонстрируется карта континентов в таком будущем. На первый взгляд может показаться, что Земля не будет выглядеть совершенно иначе (при том что, конечно, такие города, как Венеция, накроет водой довольно быстро), однако затем, при приближении к Азии, становится ясен масштаб катастрофы: так, такие огромные города, как Калькутта и Шанхай (с совокупным населением почти в 19 миллионов человек), изображены исчезнувшими под водой.