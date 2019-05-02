Ученые раскрыли данные о врезавшемся в Луну метеорите 10 2.05.2019, 14:23

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Вещество в месте удара разогрелось до 5400 градусов по Цельсию.

Группа ученых изучила данные о метеорите, упавшем на поверхность Луны 21 января 2019 года во время лунного затмения. Согласно их расчетам, вес небесного тела составил около 45 килограммов, а габариты - от 30 до 60 см в поперечнике. Текст исследования был опубликован в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (перевод – korrespondent.net).

Столкновение метеорита с Луной произошло на скорости 61 километр в час. Вследствие падения на поверхности спутника образовался кратер диаметром в 10-15 метров.

Мощность удара составила около 1,5 тонны в тротиловом эквиваленте. Это позволило веществу в месте удара разогреться до 5400 градусов по Цельсию, из-за чего часть его испарилась.

Ранее сообщалось, что израильский аппарат запечатлел темную сторону Луны во время выполнения миссии.