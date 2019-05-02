Дмитрий Бондаренко: Россияне могут дожать Лукашенко в любой момент 3 2.05.2019, 15:43

7,045

Карта: freeworldmaps.net

В Беларуси сейчас решается судьба всей Европы.

За последнюю неделю в Беларуси произошли два важных события.

КГБ арестовал замглавы Совбеза и бывшего начальника охраны Лукашенко Андрея Втюрина, который накануне был уволен с должности указом диктатора. Это стало первым за историю правления Лукашенко задержанием силовика такого высокого ранга.

Почти одновременно из Беларуси приказом Путина был отозван посол и представитель президента РФ Михаил Бабич, а на замену ему послом в Минске был назначен Дмитрий Мезенцев. Некоторые СМИ сообщили, что решение было принято Путиным по просьбе Лукашенко на саммите в Пекине.

Что на самом деле происходит в высших эшелонах власти Беларуси и как между собой могут быть связаны эти события?

На вопросы Charter97.org отвечает координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко:

- Эти события говорят о том, что режим Лукашенко шатается. Причин для этого очень много – и экономических, и политических, и психологических (можно сказать даже – психических) для самого диктатора.

То, что между отставкой Бабича и арестом Втюрина есть связь – это, на мой взгляд, несомненно, все это было озвучено чуть ли не в один день.

А главная причина этой цепи событий – в экономике. К примеру, ВВП Беларуси в 2008 году был 60 миллиардов долларов, а в 2018 году – 59 миллиардов. И это он еще вырос, потому что показатель падал и до 45 миллиардов. ЗА 10 лет экономика только скукожилась. Это просто катастрофа.

Когда экономика растет, таких событий не происходит, а когда все рушится – это выливается в подобные действия. И можно прогнозировать, что эти внешне и внутриполитические изменения – все эти отставки и аресты – далеко не последние.

- В российских СМИ появилась информация о том, что Втюрин был связан с деятельностью российской ФСБ в Беларуси и, возможно, готовил покушение на Лукашенко. Как вы это прокомментируете?

- Дыма без огня не бывает. Российские спецслужбы, которые фактически правят в Кремле, прекрасно знают о положении дел в Беларуси. Они владеют информацией о реальном состоянии нашего ВВП, которое, думаю, еще хуже, чем официальные цифры.

Также они хорошо осведомлены о «способностях» белорусского диктатора управлять страной. Они знают, насколько Лукашенко непопулярен, и понимают, что его возможное выдвижение на седьмой срок на президентских выборах может быть чревато социальным взрывом по аналогии с Алжиром, Украиной или Арменией.

Российские власти стараются избежать этого неблагоприятного для них сценария и готовы использовать любые методы. Они могут дожать Лукашенко в любой момент и додавят его тогда, когда это будет им необходимо.

Тот же Втюрин – не единственный пророссийский силовик высокого ранга в Беларуси. Разве Шуневич, который в форме НКВД поклоняется царскому городовому, является большим белорусским патриотом? Или глава Генштаба ВС РБ Белоконев – он по биографии абсолютная копия того же Втюрина. Глава Совбеза Зась – тоже не из Беларуси, и его нельзя считать патриотом нашей страны.

Россияне пытаются предотвратить в Беларуси очередную внешнеполитическую катастрофу для них.

- Почему на этом фоне Путин решил отозвать Бабича из Беларуси? Что такого мог пообещать ему в Пекине Лукашенко взамен на это решение?

- Это не имеет никакого значения. Потому что россияне, в отличие от Запада, действуют в Беларуси системно. Недавно был опубликован доклад белорусского аналитика Андрея Елисеева, который показал, насколько за последние несколько лет россияне успешно действовали в плане информационной войны в Беларуси, сколько было создано в регионах Беларуси пророссийских сайтов, как они освещают события в мире и России.

Здесь Россия действительно предпринимает очень сильные ходы. Например, «Спутник Беларусь», интернет-портал, который является частью информационной гибридной войны РФ, появился в Беларуси совсем недавно. А сегодня за месяц его читают более двух миллионов белорусских пользователей. Да, это за счет массированной рекламной кампании и больших вложений, да, там не так много просмотров на каждого посетителя – но тем не менее это остается фактом. Про доминирование российских ТВ-каналов в нашей стране я даже не говорю.

И что в этой ситуации делает Запад? Он фактически уничтожает белорусские независимые СМИ, лишая финансирования наиболее успешные проекты, патриотические сайты и медиа.

Одновременно мы видим, сколько в Беларуси за последнее время было создано неправительственных пророссийских организаций, сколько молодых людей отправлялось в «православные» военизированные лагеря – как на территории Беларуси, так и в России.

А что мы видим со стороны Запада? Идет финансовое удушение гражданского общества в Беларуси, прекращение помощи под лозунгом: «сидите тихо, не раскачивайте лодку, Лукашенко – гарант белорусской независимости».

Но мы видим, что не Лукашенко сегодня правит Беларусью, а его силовики, которые являются агрессивными представителями «русского мира». Именно Макей, Втюрин и Шуневич руководили погромом Площади в 2010 году и последовавшими за этим массовыми репрессиями и пытками в отношении оппозиции. По словам шеф-редактора газеты «Наша Нива» Андрея Дынько, Втюрин лично допрашивал арестованных в тюрьме на улице Окрестина после разгона Площади 2006 года.

Бабича заменили на Мезенцева… Если посмотреть его биографию – это очень серьезный специалист по медиа, близкий друг и соратник Путина.

Что значит специалист по медиа в России? Это значит специалист в области информационной войны.

Бабич, судя по его поездкам, контактам, встречам на государственных и частных предприятиям, сделал ревизию российского экономического имущества на территории Беларуси. Путин недоволен тем, как управляются эти предприятия. Не зря белорусские власти называли Бабича «бухгалтером». Он и был бухгалтером и выполнил свое дело – а сейчас может отойти.

На каком-то этапе сейчас Россия будет действовать в Беларуси более тихо, но не менее системно и не менее жестко.

- Вы сказали об усилении информационной войны РФ против Беларуси. В тени громкого ареста и отставки посла РФ Бабича осталось малозамеченным задержание главы «Белтелекома» Сивоедова. Это может быть связано с обсуждаемыми нами событиями?

- Наверное, есть и такая связь. «Белтелеком» является абсолютным монополистом в Беларуси, но значительная часть белорусского трафика идет через Россию.

И надежды части белорусских айтишников и людей, имеющих достаток в экономических заповедниках Беларуси или благодаря бизнес-сотрудничеству с властью, на то, что получится отсидеться, выглядят наивными. Не удастся: если закон об автономном «рунете» вступит в действие, то это неминуемо затронет и Беларусь. Надо отдавать себе в этом отчет.

Повторю: это не последний арест и не последняя отставка в Беларуси.

В любой момент Путин, когда это станет ему выгодно, заменит Лукашенко. Просто россияне понимают опасность резких движений в Беларуси. Они знают, что у нас очень сильны проевропейские настроения. Знают, что у белорусов очень прочны связи с украинскими патриотами, с украинскими добровольческими батальонами. Кроме того, после войны с Украиной главные коммуникации РФ с Западом идут через Беларусь, и дестабилизация ситуации в нашей стране может нанести очень серьезный удар по интересам Кремля и по экономике всей России.

Россияне при Лукашенко и так делают в Беларуси все, что хотят, а какие-то резкие изменения могут произойти тогда, когда российские генералы решат нанести окончательный удар не только по Беларуси, а одновременно по странам Балтии и Украине. Путинский генштаб просто готовит для этого гарантированную ситуацию.

- Какие выводы могут быть сделаны патриотическими силами в Беларуси в связи с последними событиями?

- Во-первых, надо осознать всю серьезность сложившейся ситуации. Многим белорусским патриотам, которые сегодня объясняют свою пассивность тем, что «не надо бороться с Лукашенко, иначе придут русские», надо понимать, что они придут, если белорусы не будут демонстрировать свою силу. В случае полной аннексии многие «конструктивные» оппозиционеры могут просто отправиться в Сибирь или мордовские лагеря – так же, как сегодня туда отправляют крымско-татарских и украинских патриотов с оккупированного Крыма. А может дойти и просто до физического уничтожения, как в «ЛНР» и «ДНР». В первую очередь будут уничтожать культурную элиту. И если при нынешней власти она еще как-то выживала, то после российской оккупации она будет уничтожаться в первую очередь.

Во-вторых, необходимо искать международных союзников. Я согласен с Зеноном Позняком в оценке той политики, которую Запад проводит в отношении Беларуси – в том, что она не очень умная.

Но нам надо объяснить людям на Западе, что на самом деле происходит в Беларуси и к чему приводит их политика. Финансовое удушение гражданского общества в Беларуси, независимых СМИ, отсутствие реакции на брутальные репрессии против политической оппозиции и на грубейшие нарушения прав человека – такая политика просто толкает многих белорусов в объятия России.

Лукашенко – крайне непопулярный политик в Беларуси. Его ненавидит абсолютное большинство населения, а белорусские независимые СМИ об этом даже не пишут. Вместо этого мы читаем про «Витю на мотоцикле», «Колю и золотую шайбу», «Колю и девушек»…

Меня очень умилил материал одного из независимых СМИ, где на Пасху было опубликовано фото Лукашенко вместе с Колей и со свечками и материал назывался «Тихо, по-семейному». А не тот ли это Лукашенко, который недавно по-сатанински уничтожал кресты в Куропатах?

Опасность касается всех. Есть попытки дискуссии для осознания серьезности положения и со стороны Владимира Мацкевича, и со стороны Светланы Алексиевич, которая в последнее время делает довольно острые политические заявления. Мы все должны осознать опасность момента и через дискуссию прийти к единству.

На мой взгляд, необходима консолидация вокруг тех лидеров, которые своей жизнью и борьбой доказали, что они верны идеалам свободы и независимой Беларуси. Я говорю о Николае Статкевиче, Павле Северинце, Андрее Санникове, Владимире Некляеве, Зеноне Позняке и других.

Необходимо четкое единое предложение со стороны здоровых патриотических сил страны Западу о том, что если он хочет видеть Беларусь независимой, то надо влиять на белорусские власти (а инструменты для этого есть) – чтобы они пошли на реальные внутренние переговоры и провели действительно свободные выборы.

Не может Лукашенко идти на седьмой срок – это просто закончится катастрофой. Необходимо оказывать давление на Лукашенко. Если он хочет как-то сохранить свою жизнь, а также безопасность своей семьи и своих приближенных, пусть вспомнит судьбу «руководителей» оккупированного Донбасса. Если правящий сегодня в Беларуси клан хочет как-то остаться в политике, он должен выдвинуть своего нового представителя на президентские выборы 2020 года и быть готовым к честной борьбе с лидерами оппозиции. Лучшей возможности у этих людей уже больше не будет.

Только внутренняя консолидация может сегодня спасти Беларусь от горячего сценария событий и вооруженного конфликта, который может быть инспирирован Россией.

- Что бы вы хотели сказать читателям сайта, которые, судя по статистике, с тревогой следят за событиями последних дней в Беларуси?

- Нам всем надо давно перестать быть зрителями и начать понимать, что страна у нас одна и другой страны просто не будет.

Беларусь всегда была ключевой страной в региональной безопасности – не только восточно- и центральноевропейской, но и глобальной. В Беларуси, как это часто было в истории, решается судьба всей Европы.

Мы, белорусы, должны объединиться. Запад может ошибаться, как он ошибался не раз. Мы права на ошибку не имеем.

***

Если вам понравилась статья, Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом:

ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url

РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

Название банка:Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com