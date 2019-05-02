Видеофакт: Представлен проект теплицы, которая будет кормить астронавтов на Марсе 3 2.05.2019, 16:20

В теплице можно выращивать восемь культур.

Летом прошлого года NASA объявило о проведении конкурса BIG Idea Challenge. Он был ориентирован на учебные заведения по всему миру: студентам предлагалось внести свой вклад в покорение космоса, разработав те или иные новые технологии. 24 апреля были объявлены победители: первое место занял проект футуристической марсианской теплицы, который разработали учащиеся из Университета Дартмута (самому старшему – 19 лет), сообщает National Geographic.

Предложенная ими конструкция позволит покорителям Марса выращивать до восьми пищевых культур, обеспечивая 3100 калорий в день для четырех человек. Проект назван «Demeter» (Deployable Enclosed Martian Environment for Technology, Eating, and Recreation). В виде аббревиатуры это имя древнегреческой богини урожая Деметры.

Теплица представляет из себя массивный вращающийся резервуар, заполненный питательным раствором. Лотки расположены по кругу. В них могут расти капуста, соя, батат, картофель, брокколи, клубника, пшеница и чуфа (также известная как земляной миндаль). Масса конструкции составляет 9130 килограммов, что может создать некоторые проблемы при доставке конструкции. Однако космический корабль Starship oт SpaceX способен перевозить в десять раз большие грузы, поэтому с его помощью вопрос может быть решен.

Теплица работает автономно под наблюдением астронавтов. При этом она включает в себя зоны активности: по внешнему периметру созданы беговые дорожки, что поможет поддерживать здоровье людей, живущих на далекой планете.

Помимо проекта Demeter, жюри NASA отметило еще четыре идеи теплиц, способных эффективно работать в марсианских условиях.