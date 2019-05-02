Венедиктов: По итогам своей миссии Бабич получит повышение 2.05.2019, 16:59

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Алексей Венедиктов

Его ожидает хорошее назначение в администрации президента РФ.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов прокомментировал смену послов России в Беларуси в программе «Особое мнение». 30 апреля с должности был снят Михаил Бабич. Вместо него назначен Дмитрий Мезенцев. При этом Бабича также освободили от должности специального представителя президента России по торгово-экономическому сотрудничеству. Дмитрий Мезенцев такого назначения не получил.

Алексей Венедиктов назвал Мезенцева настоящим политиком.

«Вот он — политик-политик на самом деле. Это человек, который будет скорее обволакивать и соблазнять, чем грозить. У него, наверное, та же задача. Как говорит Дмитрий Анатольевич: глубокие интеграционные процессы. Такой эвфемизм. У него задача — объединение. Но методы другие», — сказал Венедиктов в эфире радиостанции.

Он подчеркнул, что отсутствие статуса спецпредставителя у нового посла не играет роли, так как послы по сути являются спецпредставителями президента. Алексей Венедиктов считает, что в отношениях Беларуси и России важна стилистика. При этом Владимир Путин, назначая Михаила Бабича, не ожидал, что его деятельность примет такую форму. Журналист заявил, что согласен с белорусским МИДом в оценке стиля бывшего посла.

Венедиктов не считает, что установка Путина в отношении Беларуси поменялась, просто Бабич перебрал. Журналист использовал метафору игры в очко: когда вместо 21 игрок набирает 22. Он считает, что вариант транзита власти Путина, связанный с объединением двух стран, не потерял актуальности, как и другие варианты. Главный редактор «Эха Москвы» добавил, что все станет ясно в 2024 году.

Сомнения миссия Михаила Бабича вызывала у журналиста с самого начала. Он не получил агреман в Украину. Также Венедиктов рассказал о неудачной попытке отправить Бабича послом в Турции. Он уверен, что Михаил Бабич по итогам своей миссии получит повышение.

«Это не дипломат. И когда он был назначен в Беларусь, я сказал и по радио, и тем, кто его назначал, что вы направляете проконсула в завоеванную провинцию. Его поведение такое. Вообще — и публичное, и непубличное. И если такова цель, тогда понятно, это военный человек. И я думаю, кстати, сразу скажу через запятую, что его ожидает хорошее назначение в администрации президента сейчас. Мне так кажется», — сказал Венедиктов.