Исследование: Чем богаче человек, тем больше он себя переоценивает 1 2.05.2019, 17:16

Кроме того, мужчины гораздо чаще гиперболизируют свои знания, чем женщины.

Ученые из Лондонского университета колледжа и Австралийского университета выяснили, что чем больше у человека денег, тем больше он переоценивает свои знания и способности в разных областях, пишет журнал «Нож».

Исследователи попросили добровольцев оценить свои знания по 16 математическим темам по пятибалльной шкале от «никогда об этом не слышал» до «хорошо знаю и понимаю». При этом три темы из предложенных были полностью выдуманными учеными, например «декларативные дроби».

Некоторые участники опроса оценили свои знания в выдуманных областях очень высоко. В итоге им рассказали о том, что темы не настоящие и попросили заполнить анкету о себе.

Ученые пришли к выводу, что мужчины гораздо чаще гиперболизируют свои знания, чем женщины. Чем богаче был человек, тем больше он завышал способности.

Исследователи намерены продолжать работу и выяснить, связано ли умение делать вид, что ты умнее, чем кажешься, с финансовым успехом или завышенная самооценка является следствием богатства.