Ученые: Половина океанов Земли «прилетела из космоса» 2.05.2019, 22:31

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Химики из Университета Аризоны нашли подтверждение этой теории.

Вода покрывает почти три четверти поверхности нашей планеты, однако ученые до сих пор точно не знают, откуда она взялась - и почему ее так много.

По одной из версий, когда Земля только формировалась и была еще очень молодой планетой, воду постепенно выделяли насыщенные водой минералы. По другой, какую-то часть ее могли занести на нашу планету кометы и астероиды, пишет ВВС.

Кажется, химики из Университета Аризоны только что нашли подтверждение второй теории. Они обнаружили воду - много воды - в образцах породы с каменного астероида Итокава, который до последнего времени считался абсолютно "сухим".

Согласно их подсчетам, за миллиарды лет существования нашей планеты астероиды, подобные Итокаве, могли занести на Землю примерно половину всей воды, составляющей Мировой океан. Или, если быть точным, около 700 млрд мегатонн - общее количество воды на планете оценивается в 1,4 секстиллиона литров (в записи секстиллиона - 21 ноль после единицы).

"Мы с вами живем в "голубой точке космоса" - на планете, богатой водой и органическими соединениями, которые делают возможным существование жизни, - объясняет профессор Университета Аризоны и один из авторов исследования Мэтрайе Боз. - Мы не знаем ни одной другой подобной планеты. И моя главная цель - ответить на вопрос, как так получилось".

Итокава - первый и пока единственный астероид, состав которого удалось подробно изучить. Однако этого достаточно, чтобы не без основания предположить: астероиды, кометы и прочие небесные пришельцы из космоса внесли существенный вклад в формирование земных океанов.

"Мы обнаружили, что в исследованных образцах куда больше воды, чем в среднем содержат небесные тела в пределах нашей Солнечной системы", - заявил второй соавтор работы Цзинь Цзилян.

В 2005 году японский зонд "Хаябуса" провел три недели на орбите Итокавы - который, как принято считать, возник в ходе зарождения Солнечной системы. Затем аппарат приземлился на поверхность астероида, взял там образцы грунта, а в 2010 году доставил их обратно на Землю.

Итокава состоит преимущественно из минералов, богатых кремнием, и принадлежит к одному из самых распространенных типов астероидов в Солнечной системе. Ученые полагают, что он откололся от более крупного объекта в результате столкновения с другим небесным телом.

Сейчас в космосе работает другой японский космический зонд, "Хаябуса-2". В сентябре прошлого года, спустя три с половиной года после запуска, он достиг своей цели, долетев до астероида Рюгу, который по форме напоминает юлу.

Изучив астероид, зонд выстрелил в него медным стержнем, оснащенным зарядом взрывчатки, отошел на безопасное расстояние и подорвал заряд. Собранные образовавшиеся при взрыве образцы грунта еще предстоит доставить на Землю для изучения.