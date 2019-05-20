В Киеве проходит инаугурация Владимира Зеленского: онлайн-трансляция 6 20.05.2019, 9:49

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Владимир Зеленский

(обновляется) Новый президент Украины заявил о роспуске Верховной Рады.

Инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского проходит сегодня, 20 мая в Верховной раде Украины. Церемония началась в 10:00. Текстовую онлайн-трансляцию ведет liga.net.

10:58 Около Мариинского дворца новому президенту Украины присягнули на верность глава Минобороны Степан Полторак, глава МВД Арсен Аваков, глава Генштаба Виктор Муженко, командующий Сухопутных войск Попко, командующий воздушных сил Дроздов, командующий военно-морских сил, десантно-штурмовых войск Забродский, сил специальных операций Лунев, глава пограничныой службы Цигикал, глава Нацполиции Князев, глава ГСЧС Чечоткин, командующий Нацгвардии Балан.

10:51 Зеленский покинул здание Рады и направился в Мариинский дворец. Его приветствуют собравшиеся под парламентом люди. Они скандируют "Зеленский" и "молодец".

Фото: РБК-Украина

10:42 Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и досрочных парламентских выборах в Украине.

"Дорогие депутаты! Сегодня вечеринок не будет. Будем работать. Очень прошу вас принять закон об отмене депутатской неприкосновеннoсти, закон об уголовном преследовании за незаконное обогащение, а также многострадальный избирательный кодекс. И сделайте, пожалуйста, открытые списки! Также я прошу вас уволить: главу СБУ, генпрокурора и министра обороны Украины. Это далеко не все, что вы можете сделать. У вас на это будет два месяца. Я распускаю Верховную Раду VIII созыва. Также я прошу вас уволить: главу СБУ, генпрокурора и министра обороны Украины", – сказал Зеленский депутатам.

10:39 Зеленский о стране: "Страна возможностей - возможностей откатов и дерибана. Вот, что создали они. Я очень прошу, чтобы в ваших кабинетах не было моих портретов! Президент - не икона. Президент - это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза".

10:37 "Наше правительство разводит руками: мы ничего не можем сделать! Это не правда. Вы можете. Вы можете взять бумагу, ручку и освободить свои места для следующих поколений, а не думать о своем политическом будущем", - говорит Зеленский.

10:37 Зеленский говорит о реформах. Отмечает: дороги, например, ремонтируются "только в чьей-то бурной фантазии". Парламент аплодирует.

10:36 Теперь Зеленский говорит об армии, необходимости усиливать социальное обеспечение армии, а также необходимости внедрять стандарты НАТО в Украине.

10:35 Зеленский постоянно переходит с украинского языка на русский. Ляшко кричит что-то из зала. Зеленский отвечает: "Спасибо, что продолжаете делить украинцев, господин Ляшко". Зеленский напоминает, что мы все едины, несмотря на язык, на котором говорим.

10:35 "История - несправедливая. Не мы начали эту войну! Не мы! Но нам эту войну заканчивать. "Для начала этого диалога. Станет возвращение всех украинских пленных. Наш следующий шаг - возвращение потерянных территорий. И Крым, и Донбасс - это украинская земля, где мы потеряли людей", - заявил Зеленский.

10:32 "Меня часто спрашивали, на что я готов ради прекращения огня. Странный вопрос. А на что готовы вы, украинцы, ради жизни своих близких? Для того, чтобы наши герои больше не гибли, я готов на все. Я готов принимать сложные решения. Готов терять рейтинг. Готов потерять свою должность. Лишь бы настал мир", - заявил Владимир Зеленский. И добавил: "Не теряя наши территории! Никогда!".

10:31 "Наша первая задача - прекращение огня на Донбассе". Зал парламента аплодирует стоя.

10:29 Речь Зеленского на трибуне: "Нас 65 миллионов - людей, которых родила украинская земля. Я обращаюсь к ним. Вы нужны Украине! Приезжайте. Привозите свой опыт и ментальные ценности. Это поможет нам начать новую эпоху. Скептики скажут - это невозможно! А может быть это и есть наша национальная идея: объединившись, сделать невозможное".

10:26 Европа начинается здесь, говорит президент Украины Владимир Зеленский.

10:18 "Я, Владимир Зеленский, заступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, придерживатьсчя Конституции Украины и законов Украины, Исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, поднимать авторитет Украины в мире" - Зеленский зачитал текст присяги. Его рука при этом лежала на Пересопницком Евангелии.

10:11 Зеленский занял место за трибуной. Торжественное заседание Верховной Рады открыто. Звучит Гимн Украины.

10:09 Все время, пока Парубий зачитывал длинный список иностранных гостей, Зеленский ждал за дверью сессионного зала.

10:03 Президент Петр Порошенко тоже пришел на инаугурацию Зеленского. В сессионном зале он сидит рядом с другими президентами: Виктором Ющенко, Леонидом Кучмой и Леонидом Кравчуком. Когда спикер Андрей Парубий назвал Порошенко в числе присутствующих, несколько десятков народных депутатов встали со своих мест и приветствовали его аплодисментами.

10:01 Зеленский зашел в Раду. Тем временем Парубий начал торжественное заседание.

Фото: РБК-Украина

На церемонии присутствуют также бывшие президенты Украины - Кравчук, Кучма, Ющенко и Порошенко, нардепы, глава КСУ, генпрокурор, министры.

09:58 Владимир Зеленский пешком пришел к ВР, обойдя Мариинский парк и сделав остановку на смотровой площадке. Его появление вызвало ажиотаж у его сторонников, чаще всего Зеленскому кричали "не подведи!".

Фото: РБК-Украина

Фото: РБК-Украина

Фото: РБК-Украина

09:55 Владимир Зеленский в своем Facebook сделал пост.

09:51 На инаугурация Зеленского прибыли пять президентов - Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии. Также будут присутствовать премьер-министр Молдовы, вице-президент Турции и министр энергетики США.

09:45 Как сообщили в МВД, в столице сегодня дежурят около 400 сотрудников ГСЧС и 90 единиц техники. Кроме того, около мест проведения инаугурации дежурят 43 спасателя и 6 единиц техники.

09:39 На балконе в парламенте находится Филарет вместе с религиозными представителями.

09:37 Возле Рады и Мариинского дворца украинцы ожидают начала трансляции церемонии инаугурации Владимира Зеленского. На площади Конституции и возле дворца установлено два монитора, на которых будет транслироваться торжественное заседание Рады.

09:29 Под куполом ВР собираются народные депутаты. Парламентарии активно фотографируются, положив руку на Конституцию. В частности, такие селфи сделали уже Елена Сотник и ряд других нардепов.

09:24 Как сообщает корреспондент РБК-Украина, посмотреть инаугурацию Владимира Зеленского собрались уже несколько сотен человек, постоянно подходят новые люди. Всех пропускают в Мариинский парк через рамки металлоискателей. Территория вокруг ВР и Мариинского дворца огорожена. Вокруг Рады и в парке работают многочисленные отряды сотрудников МВД.

09:20 В зале Верховной рады продолжается подготовка к инаугурации.

Фото: РБК-Украина

09:15 На инаугурацию приехали также коллеги Зеленского по Кварталу – Евгений Кошевой, Юрий Корявченков, Мика Фаталов.

Кошевой рассказал журналистам, что в Раду он заходить не будет и смотреть церемонию будет на экране под зданием парламента.

"Сегодня у нас праздник. У него все получилось", – сказал журналистам Фаталов.

Фото: РБК-Украина

Кроме того, в Верховную раду уже приехал Епифаний.

09:12 Человек в костюме священника пришел поддержать Зеленского. Держит в руках табличку с надписью "Вова, ты – Кобзарь, воскрес" и "Мир – наша песня". Говорит, что это строки из гимна Кривого Рога.

Фото: РБК-Украина

09:06 По этой дороге Владимир Зеленский пройдет к парламенту. Вокруг в парке собралось несколько сотен людей, поприветствовать новоизбранного президента.

Фото: РБК-Украина

08:57 Под парламентом собираются журналисты и жители Киева, желающие посмотреть на новоизбранного президента Украины.

Фото: РБК-Украина

08:55 На первом этаже Верховной Рады выстроился почетный караул в ожидании церемонии инаугурации.

08:52 А внутрь Верховной Рады журналистов пропускают только в кулуары третьего этажа. На балкон прессы могут попасть только три десятка фотографов, которых выбрала пресс-служба парламента. Многие журналисты международных СМИ не могут попасть внутрь.

08:49 В Мариинском парку установили 10 металлических рамок. Как сообщает корреспондент РБК-Украина, пускают туда и журналистов, и всех граждан. Проверяют на входе сотрудники управления государственной охраны.

08:40 Как сообщает корреспондент РБК-Украина, движение по улице Грушевского перекрыто.

Кроме того, в 08:35 станция метро Арсенальная закрыта на вход, пассажиры могут только выходить.

07:30 Вчера возле Верховной рады прошла репетиция инаугурации, во время которой новоизбранного президента заменял статист. А вечером к зданию парламента прибыл и сам Зеленский.