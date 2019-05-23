Лукашенко разрешил вывозить из Беларуси лес-кругляк 43 23.05.2019, 15:35

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Ранее правитель пожаловался, что «в лесу мало порядка».

Правитель Беларуси Александр Лукашенко разрешил в этом году экспортировать 0,9 млн кубометров круглой древесины, несмотря на действующий с 2018 года запрет по поставке этой продукции на внешние рынки, передает interfax.by.

Решение принято по инициативе вице-премьера Владимира Дворника и председателя Комитета госконтроля (КГК) Леонида Анфимова, сообщило госагентство БелТА.

"Минлесхозом и правительством было предложено главе государства разрешить экспорт 900 тыс. куб.м невостребованной на внутреннем рынке древесины. Из этого объема 800 тыс. куб.м - древесина, заготовленная организациями Минлесхоза, и еще 100 тыс. куб.м - Управлением делами правителя. Диктатор поддержал такое предложение", - сообщил Анфимов после доклада президенту.

Руководитель КГК пояснил, что в Беларуси "произошла разбалансировка объемов заготовки древесного сырья и объемов ее переработки". В связи с этим, невостребованными оказались около 3 млн куб.м древесины.

Анфимов объяснил ситуацию ухудшением конъюнктуры на внешних рынках из-за чего белорусские деревоперерабатывающие предприятия сократили объемы производства. "Посмотрели, действительно объективно сложилось такое положение, что они не могут увеличить переработку. Или могут технически увеличить, но продукция, которую они выпускают из этой древесины, окажется невостребованной", - признал глава КГК.

По его словам, около 2 млн куб м будет все же дополнительно переработано на белорусских предприятиях и экспортировано в виде пиломатериалов.

Как сообщалось, в Беларуси с 1 января 2018 года вступил в силу подписанный в 2016 году указ правителя о запрете экспорта круглых лесоматериалов. До этого экспорт кругляка занимал примерно половину валютной выручки предприятий Минлесхода и составлял около $70 млн ежегодно. По оценке Минлесхоза, снижение объемов экспорта в связи с принятым решением составляет около $30-35 млн.

Ранее также сообщалось, что отложено введение в эксплуатацию части мощностей Светлогорского ЦКК, который должен стать одним из крупнейших потребителей древесины. Предприятие рассчитано на выпуск до 400 тысяч тонн товарной целлюлозы в год, его годовые потребности в древесине составят 2,4 млн куб. м. В настоящее время предприятие загружено на 60% из-за невыполнения обязательств подрядчиком - китайской корпорацией CAMCE.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что в лесу “мало порядка”.