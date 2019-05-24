Медведчук заявил о сложении полномочий переговорщика по Донбассу 4 24.05.2019, 20:23

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Виктор Медведчук

Кум Путина заявил, что не намерен представлять интересы Зеленского на переговорах с РФ.

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил изданию «Взгляд», что не намерен представлять интересы команды президента Украины Владимира Зеленского на переговорах с Россией.

«Позиция господина Зеленского, которую он сформулировал, полностью противоречит моему мирному плану, предусматривающему автономию для этих территорий», — сказал Медведчук.

Накануне глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что команда Зеленского и сам глава государства не видят Медведчука своим переговорщиком. «Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит его со своей — это их выбор», — сказал Богдан в эфире телеканала «1+1» (цитата по ТСН).

По его мнению, Россия согласится на диалог «рано или поздно». «Вопрос в том, когда и на каких условиях. Но если мы хотим мира, то разговаривать нужно», — сказал Богдан.