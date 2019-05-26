«Почему я не верю в самоубийство лейтенанта милиции из Могилева» 1 Павел Кузнецов

26.05.2019, 15:28

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Несколько неудобных вопросов властям.

Заявления Следственного комитета и самого министра МВД Игоря Шуневича звучат вроде бы уверенно и убедительно и снимают по крайней мере часть острых вопросов (например, о пресловутом сообщении в «Вайбере»). Тем не менее, в обществе преобладает скептицизм, дошедший до того, что суицид — табуированная вообще-то тема! — стал предметом шуток и чуть ли не мемом. Я хочу рассказать о том, что лично для меня является самым главным вопросом в этой истории, на который, как мне кажется, у МВД и СК ответа нет. И не будет.

Это — поспешные похороны Потаповича «по первому разряду»: пышно, за госсчет и с почестями, положенными убитому при исполнении.

1. Ок, допустим, в первые сутки версия с убийством и черной «Волгой» была приоритетной. Но ведь даже тогда она не должна была быть единственной, и версия с самоубийством должна была тоже рассматриваться! И мы знаем, что чем дальше, тем больше убийство отходило на второй план, а на первый план выходило самоубийство.

Для чего при отсутствии полной уверенности было устраивать этот позорный цирк, который белорусы в комментариях теперь называют не иначе как «красиво суицидника похоронили»? Ведь это плевок не только в налогоплательщиков, за чей счет устроили этот балаган, но и — что самое главное — плевок в душу родных и близких тех сотрудников, кто действительно героически погиб при исполнении. Плевок в честь самих правоохранительных органов, в конце концов.

2. Потаповича похоронили ОЧЕНЬ быстро. Лейтенант погиб в четверг. Похоронили уже в субботу. И уже в понедельник стало известно, что суицид — приоритетная и чуть ли не единственная версия.

Когда обычный человек умирает в четверг, а его хоронят даже не в субботу, а в воскресенье — это самое обычное дело. А тут — трагедия, прогремевшая на всю страну, да еще и отсутствие полной уверенности в причинах гибели. Некоторые исследования, экспертизы могут длиться по несколько месяцев. Если бы похороны были отложены хотя бы на несколько дней, все бы поняли.

Почему нельзя было подождать хотя бы до понедельника-вторника, когда, как нас уверяют, всей следственной группе стало окончательно ясно, что это было самоубийство?

Вы как хотите, но я человек простой. И когда погибшего сотрудника органов хоронят чуть ли не на другой день, с такой поспешностью, что получаются пышные похороны самоубийцы за счет госбюджета и с воинскими почестями, у меня возникает только одно предположение.

Нужно было очень быстро избавиться от тела.

И я думаю, что такое предположение — осознанно или неосознанно — возникает не у одного меня. И эти похороны — одна из главных причин, по которым белорусы не верят.

Павел Кузнецов, mogilev.online