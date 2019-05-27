Светлана Алексиевич: Нужно поддерживать сопротивление тоталитаризму 6 27.05.2019, 12:07

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Светлана Алексиевич

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ/kp.by

Нобелевский лауреат выразила солидарность с сайтом Charter97.org.

«Я думаю, что это большая ошибка, что сайт «Хартия-97» остался без поддержки, которая была в прежние годы. И именно в наиболее опасное время. Раньше это можно было назвать внутренним делом, а сейчас это уже не внутреннее дело. Вполне возможно, что Беларусь может исчезнуть в России. Если вас «съедят», то всем станет абсолютно ясно, что с независимыми изданиями можно делать все что угодно.

Вы доносите независимую информацию и это сегодня очень важно, потому что все больше людей впадают в отчаяние и сдаются, все меньше возможностей выхода, ведь власти продумывают экономические убиения. Меня удивляет, что власти смогли доказать нашим западным партнерам, что в Беларуси все «нормально», что у нас «стабильно», что Лукашенко «не самый страшный диктатор». И вот эта европейская недальновидность меня удивила. Я понимаю, что им сейчас не до нас, у них очень много своих проблем. Но мы, собственно, как это банально ни звучит, в одной лодке, надо понимать как мы сцеплены друг с другом.

И это немного похоже даже на предательство, но я надеюсь, что это такой европейский рационализм. Очень много в истории примеров, когда Европа решала проблемы за счет чего-то, но потом это кончалось для нее же плохо. Нельзя разъединять. Если где-то есть свобода, если где-то есть сопротивление тоталитаризму и попытка борьбы за свободу, то, мне кажется, всем надо это поддерживать. И раньше Европа и Америка именно этим были сильны. И для меня большое разочарование, что их проблемы затмили наши проблемы. Но проблемы-то общие», - заявила известная белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.

Напомним, 3 сентября 2018 года главный редактор Наталья Радина заявила об угрозе работе сайта «Хартия-97» из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей к солидарности. Вы можете помочь сайту следующим образом:

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Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com