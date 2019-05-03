228 лет назад в Беларуси начала действовать первая европейская Конституция 1 3.05.2019, 7:36

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3 мая 1791 года Сейм Речи Посполитой принял первую в Европе и вторую в мире Конституцию.

Конституция должна была ликвидировать принцип «либерум вето», обуздать шляхетскую анархию, смягчить крепостное социальное неравенство, ввести основы гражданского общества и установить прочную и дееспособную централизованную власть.

Принятие Конституции 3 мая предшествовала острая политическая борьба. Конституция явилась результатом компромисса между шляхтой, владеющей землей, и городской буржуазией. Она сохранила феодальное содержание и одновременно создавала более выгодные условия для развития мануфактурной промышленности и торговли, предоставляла более широкие права городским жителям.

Конституция коренным образом изменила структуру высших органов власти. Сейм превратился в орган способный на решительные действия. Он стал действительно законодательным и контролирующим органом. Благодаря Конституции в Речи Посполитой была сделана попытка осуществить принцип парламентского управления.

К наиболее важным изменениям относилась отмена избрания королей и установление наследования трона. Наследник короля, достигнув совершеннолетия и принеся присягу, мог присутствовать на всех заседаниях правительства без права решающего голоса. Король был наделен широкими полномочиями. Он признавался высшим руководителем всех вооруженных сил в стране, назначал и снимал генералов и офицеров, государственных чиновников, сенаторов, епископов. Все акты короля должны быть подписаны соответствующим министром, который отвечал перед сеймом за данный акт. В случае, если ни один из министров не подписывал решение, король отступал от этого решения, а если он настаивал, то вопрос переносился на рассмотрение сейма.

Предусматривалось создание постоянных комиссий при правительстве, в том числе - просвещения, полиции, армии и финансов, которые выбирались сеймом.

Для своего времени Конституция имела огромное значение, но ее положения не были полностью осуществлены из-за вторжения войск соседей Речи Посполитой, недовольных ее принятием.

Сегодня 3 мая является официальным праздником в Польше.