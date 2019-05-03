Власти уже думают о новом повышении пенсионного возраста? 47 3.05.2019, 8:38

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Средств в бюджете не хватает.

Выпадающие доходы бюджета Беларуси из-за российского налогового маневра вынуждают госорганы, пока на уровне диалоговых площадок, задуматься о возможном реформировании фискальной политики, сообщает tut.by со ссылкой на naviny.by.

Беларусь — лидер в ЕАЭС по неналоговым платежам

Данные о налоговой нагрузке на экономику, которые приводятся в отчете Министерства по налогам и сборам, говорят о том, что налоги у нас не страшные. Согласно оценке МНС, уровень налоговой нагрузки на экономику составил 25,9% к ВВП.

Некоторый рост налоговой нагрузки (на один процентный пункт по сравнению с 2017-м) связан с увеличением налоговых доходов (нефтяных и калийных) от внешнеэкономической деятельности.

Белорусский уровень налоговой нагрузки на экономику не является высоким по западноевропейским меркам. Однако этот официальный показатель не учитывает неналоговые платежи белорусских работодателей, а они сейчас весьма значительные.

Согласно белорусскому законодательству, 34% от фонда оплаты труда субъекты хозяйствования должны перечислять в Фонд социальной защиты населения, средства которого направляются на выплату пенсий и пособий. Еще 1% удерживается с заработной платы работников и также перечисляется в ФСЗН.

По уровню неналоговых платежей, которые ложатся на нанимателей, Беларусь опережает другие страны Евразийского экономического союза.

При этом белорусские экономисты не видят пока возможностей для того, чтобы неналоговые отчисления сокращались.

«Снижение взносов в ФСЗН нереалистично в белорусских реалиях. Президент говорит, что пенсии должны составлять в будущем не менее 50% от средней зарплаты (сейчас около 40%). Соответственно, придется искать источники дополнительных пенсионных поступлений, а не сокращать существующие», — отметила академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Катерина Борнукова.

Между тем, Всемирный банк, который рассчитывает налоговую нагрузку на бизнес с учетом неналоговых платежей, постоянно обращает внимание на необходимость фискальной реформы в Беларуси. К слову, в исследовании Всемирного банка «Ведение бизнеса - 2018» Беларусь по показателю «налогообложение» заняла 96-е место, а в исследовании «Ведение бизнеса - 2019» — 99-е место среди 190 стран.

И похоже на то, что белорусское правительство начинает прислушиваться к рекомендациям международных организаций и белорусского бизнеса, который давно говорит о необходимости фискальной реформы.

«В этом году уже состоялось первое заседание созданного Консультативного совета по налоговой политике при Министерстве финансов. Там была продекларирована готовность госорганов собирать предложения для изменения фискальной политики», — рассказала Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского Жанна Тарасевич.

Проблема, которую придется решать

Вопросы возможной реформы системы социального, в том числе — пенсионного, страхования, обсуждались на недавнем семинаре, организованном БСПН имени Кунявского. В мероприятии приняли участие представители Минтруда, Минфина и других госорганов.

Представитель Минтруда сообщил, что возможность перераспределения платежей в ФСЗН между нанимателем и работником сейчас изучается.

В развитых европейских странах значимую часть пенсионных взносов уплачивают не только работодатели, но и сами работники. К слову, в Германии граждане с годовым доходом до 50 тысяч евро в год обязаны делать пенсионные отчисления в равной пропорции с работодателем. А лица, чей доход превышает 50 тысяч евро, могут не делать обязательные пенсионные взносы и самостоятельно накапливать себе на пенсию.

В Беларуси накопительная пенсионная система развита слабо, а обязательные страховые (они же — пенсионные) взносы делают преимущественно работодатели.

Представители бизнес-союзов считают, что, учитывая старение населения и невозможность увеличивать налоговую нагрузку в будущем, вопросы реформирования нынешней пенсионной системы будут с каждым годом все более актуальными. Тем более что из-за пресловутого российского налогового маневра нефтяные доходы бюджета будут сокращаться, а возможности казны поддерживать устойчивость нынешней пенсионной системы — снижаться.

«Социальные отчисления у нас одни из самых высоких на постсоветском пространстве. В то же время средств у ФСЗН не хватает на выполнение возложенных на него функций, поэтому каждый год финансовыми ресурсами фонду помогает республиканский бюджет. Соответственно, необходимость реформировать систему страхования существует. Другое дело, что решения, которое бы устраивало всех, не видно», — говорит заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации Георгий Гриц.

Проблема есть, и она на официальном уровне признается, говорит Жанна Тарасевич. «Мы подходим к реформе всей системы социального страхования. Медленное или быстрое, скорее всего, движение в этом направлении будет», — полагает она.

Концепцию реформирования системы пенсионного страхования Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей имени Кунявского подготовил еще в 2013 году, но тогда документ оказался невостребованным на государственном уровне.

«Сейчас ситуация иная: нас слышат и не отторгают наши идеи в этом направлении. Все понимают, что с наполняемостью ФСЗН, то есть нашего пенсионного фонда, могут быть проблемы, неналоговые платежи у нас высокие, и поэтому, наверное, можно сказать, что начинается дискуссия по вопросу о том, что делать и как в этом направлении двигаться», — отмечает Жанна Тарасевич.

Соцстрах, которого нет

Для Беларуси может оказаться актуальным не только реформирование системы пенсионного страхования, но и развитие других видов соцстрахования.

Например, несмотря на необходимость реформирования госсектора, в Беларуси отсутствует должная система социальной защиты безработных. Пособие, которое сегодня выплачивается безработным, составляет около 10 евро в эквиваленте и не позволяет достойно существовать.

Между тем, в странах Евросоюза финансирование обязательного страхования на случай безработицы осуществляется за счет взносов, которые распределяются поровну между работником и работодателем.

«Нужно и нам искать возможности для увеличения пособия по безработице. Государство сейчас старается стимулировать развитие частного сектора, но в период кризиса этот сектор склонен сжиматься, поэтому в стране должно быть достойное пособие по безработице, на которое можно было прожить», — полагает Катерина Борнукова.

Финансировать расходы на случай безработицы должны как предприятия, так и работники, считает Тарасевич.

«В европейских странах именно так. При этом сейчас пособие безработным в Беларуси, хоть оно и мизерное, может выплачиваться практически постоянно, но опыт европейских стран говорит о том, что выплаты безработным должны иметь стимулирующий характер. То есть чем дольше ищешь работу, тем меньше будет пособие», — отмечает Жанна Тарасевич.

Реформа пенсионной системы в Беларуси давно назрела, однако, как не раз отмечали в интревью независимым СМИ отечественные эксперты, всякий раз реформа пенсионной системы в Беларуси подменяется банальным повышением пенсионного возраста.