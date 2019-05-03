Мариуш Блащак: Переговоры об увеличении войск США в Польше близки к завершению 3.05.2019, 10:22

Мариуш Блащак

Фото: Adam Guz /East News

Польская армия становилась все более численной и лучше оснащенной.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что переговоры об увеличении численности американских войск в Польше завершатся уже в этом году. Об этом передает «Радио Польша».

Министр обороны Польши подчеркнул, что благополучное завершение переговоров с США станет большим успехом как для поляков, так и для американцев.

«Укрепление присутствия американских войск в Польше станет большим успехом также для США. Для меня как для министра обороны важно, чтобы польская армия становилась все более численной, лучше оснащенной, и чтобы она находилась в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО, в первую очередь, с США. Переговоры продолжаются, вскоре состоится мой очередной визит в США», - отметил глава Минобороны Польши.

В настоящее время в Польше дислоцируются более 4 тыс. американских военнослужащих. Министерство обороны Польши ходатайствует, чтобы это количество было увеличено в полтора раза.